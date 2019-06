Trotz diesem Traumtor ist Deutschland raus

Die deutschen Fussballerinnen sind bei Weltmeisterschaft im Viertelfinal ausgeschieden und verpassen damit auch die Olympischen Spiele. Das Team der ehemaligen Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg unterlag in einer kräftezehrenden Hitzeschlacht in Rennes Schweden mit 1:2 (1:1).

Nach der Führung von Lina Magull (16. Spielminute) drehten die starke Sofia Jakobsson (22.) und Stina Blackstenius (48.) vor 25'301 Zuschauern im Roazhon Park die Partie. Damit feierte Schweden den ersten Sieg über Deutschland seit mehr als vier Jahren.

Weil sich nur die drei besten europäischen Teams für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifizieren, können die Olympiasiegerinnen von Rio 2016 ihren Titel in Japan nicht verteidigen. Während das deutsche Team am Sonntag enttäuscht die Heimreise antreten muss, trifft Schweden nach dem ersten Sieg gegen Deutschland bei einem grossen Turnier seit 24 Jahren im Halbfinal am Mittwoch auf Europameister Holland.

Trotzt brütender Hitze - es wurden zwischendurch Trinkpausen eingelegt - schonten sich beide Teams nicht. Die deutsche Führung nach einer guten Viertelstunde verdient. Einen tolles Zuspiel von Sara Däbritz nutzte Magull mit ihrem zweiten Turniertor artistisch zum 1:0. Als sich Innenverteidigerin Marina Hegering bei einem Befreiungsschlag von Linda Sembrant kurz darauf verschätzte, zog die starke Jakobsson davon und vollendete per Flachschuss zum 1:1.

Kurz nach dem Wechsel konnte Goalie Almuth Schult einen Kopfball von Fridolina Rolfö gerade noch parieren, doch Blackstenius war im Nachsetzen zur Stelle, und Deutschland lag erstmals beim Turnier im Rückstand. Zwar stemmten sich die Deutschen gegen die drohende Niederlage, aber am Ende fehlten die Kräfte gegen die defensiv starken Schwedinnen.

Europameister Holland hat zum ersten Mal den Halbfinal der Frauenfussball-Weltmeisterschaft erreicht. Das Team von Trainerin Sarina Wiegmann setzte sich am Samstag im Viertelfinal in Valenciennes mit 2:0 (0:0) gegen Italien durch. Die Tore im Stade du Hainaut erzielten Vivianne Miedema (70. Minute) und Stefanie van der Gragt (80.) jeweils nach einem Freistoss per Kopf.

Die «Oranjeleeuwinnen» treffen im Halbfinal am 3. Juli in Lyon auf Schweden. Dieses Viertelfinal-Duell steht am frühen Samstagabend (18.30 Uhr) in Rennes auf dem Programm. Im ersten Halbfinal am kommenden Dienstag kämpfen England und Titelverteidiger USA ebenfalls in Lyon um den Einzug ins WM-Endspiel in Frankreich. (dpa)