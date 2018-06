«Unser Ziel ist es, die Liga zu halten»

Die Spannung in Oberglatt und Glattfelden ist immens. Beide Drittligsten sind akut abstiegsgefährdet und haben deshalb in dieser Saison ihren Trainer gewechselt. Ende Saison, am 17. Juni, müssen zwei der drei Clubs Oberglatt, Glattfelden oder Bassersdorf in die 4. Liga absteigen. Bis dahin hat Oberglatt noch vier und Glattfelden noch drei Meisterschaftspartien auszutragen. Morgen Sonntag kommt es um 10.15 Uhr in Oberglatt zum Direktduell.

Eine der Stärken der Oberglatter ist der Sturm mit den drei jungen 21-jährigen Daryl Riedel sowie Fabian und Patrick Lüthi. Fabian Lüthi hat in der aktuellen Spielzeit in den 16 vom ihm bestrittenen Meisterschaftspartien bereits 11 Tore erzielt. Das sind bei insgesamt 25 Oberglatter Treffern in dieser Saison viele. Patrick hat erst auf die Rückrunde hin vom langjährigen Oberglatter Rivalen und aktuellen Viertligisten Dielsdorf zu Oberglatt gewechselt. Zudem wurde Patrick auch schon in der Defensive eingesetzt. Jetzt aber braucht es die beiden schnellen Spieler vorne.

Das Verhältnis zwischen den Clubs Oberglatt und Dielsdorf ist in den vergangenen Jahren entspannter geworden. Transfers zwischen den Clubs sind pro­blemlos möglich. Patrick und Fabian Lüthi sind als Junioren dem FC Dielsdorf beigetreten.

Patrick im IT-Bereich besser

Die eineiigen Zwillinge sind in Oberhasli zwischen Oberglatt und Dielsdorf aufgewachsen und haben noch eine ältere Schwester. Bereits während ihrer Schulzeit zeigten sich ihre sportlichen Talente. Sie spielten Tennis, Hockey, Fussball oder Basketball und frönten im Winter dem Ski- und Snowboardfahren. Fussballbegeisterte Jungs in Ober- und Niederhasli gehen seit Jahrzehnten entweder zum FC Oberglatt oder zum FC Dielsdorf. Lüthis wählten den Club in der Bezirkshauptstadt.

Die beiden – mittlerweile 1,81 m respektive 1,80 m grossen und und 75 kg respektive 73 kg schweren – Patrick und Fabian wussten sich in der Dielsdorfer Nachwuchsabteilung eindrucksvoll durchzusetzen. Sie erzielten Tore am Laufmeter. «Ich war mehr der Vollstrecker und Patrick der Vorbereiter», blickt Fabian zurück. Beide schafften es sogar in die Zürcher Regionalauswahl. Bereits im Alter von 17 Jahren spielten sie im Dielsdorfer Fanionteam unter Trainer Vico Di Martino in der 3. Liga.

Auch beruflich gings bei den beiden vorwärts. Patrick, der GC- und Liverpool-Fan ist, besonders von Steven Gerrard, lernte Applikationsentwickler. GC- und – hauptsächlich wegen Thierry Henry – Arsenal-Anhänger Fabian machte das KV. In diesem Jahr möchten beide mit Studieren beginnen.

Existieren neben dem ausländischen Lieblingsclub weitere Unterschiede zwischen den beiden? «Es gibt zwischen uns viele Gemeinsamkeiten, aber im IT-Bereich ist Patrick schon besser als ich», zollt Fabian seinem Bruder hohen Respekt. Sein Verhältnis zu ihm beschreibt er folgendermassen: «Obwohl man als Zwilling ein enges Verhältnis hat, hat man auch seine eigenen Interessen und beharrt auch auf diesen.» Dass er, Fabian, den Scheitel von rechts nach links trägt und Patrick umgekehrt, sei aber rein zufällig. «Wir kämmen uns am morgen einfach spontan so», meint er zu diesem äusseren Merkmal der 21-Jährigen.

Genügend Schlaf

Die beiden Zwillinge werden immer wieder verwechselt. «Sogar von Leuten, die uns schon länger kennen», berichtet Patrick Lüthi. Er räumt aber ein: «Kennen uns Leute länger, können sie uns in der Regel ziemlich gut auseinanderhalten. Deshalb sprechen uns langjährige Fussballteamkameraden meist mit dem richtigen Namen an.» Die Oberglatter Fussballer gehen optimistisch ins Abstiegsduell morgen Sonntag gegen Glattfelden. «An den Abstieg denken wir nicht, unser Ziel ist es, die Liga zu halten, sodass Oberglatt nächstes Jahr wieder angreifen kann», äussert Patrick selbstbewusst. Die Jungs bereiten sich sogar individuell auf die wichtige Partie vor. «Vor einem Spiel am Sonntag gibt es zwar nichts Spezielles. Natürlich aber schaut man, dass man genügend Schlaf hat, um am nächsten Tag voll angreifen zu können», berichten sie. (Zürcher Unterländer)