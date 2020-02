Vater von Ski-Star Shiffrin gestorben

Die amerikanische Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin (24) trauert um ihren Vater. Die beste Alpin-Sportlerin der Gegenwart teilte am Montag mit, dass ihr Vater unerwartet gestorben sei. «Unser Berg, unser Ozean, unser Sonnenaufgang, unser Herz, unsere Seele, unser Alles», schrieb die zweimalige Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin bei Twitter. Jeff Shiffrin war Anästhesist. Zusammen mit seiner Frau Eileen, die ihre Tochter regelmässig im Weltcup begleitet, förderte er Mikaelas Karriere seit mehreren Jahren intensiv. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben, gemäss dem Portal «skiracing.com» ist Jeff Shiffrin am Sonntag in Colorado an den Folgen eines Unfalls im Krankenhaus verstorben. Shiffrin wurde 65 Jahre alt.

My family is heartbroken beyond comprehension about the unexpected passing of my kindhearted, loving, caring, patient, wonderful father. Our mountains, our ocean, our sunrise, our heart, our soul, our everything. He taught us so many valuable lessons... pic.twitter.com/sqJB5SlOrn