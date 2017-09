Verrückt: Embrach gewinnt in Unterzahl das Verfolgerduell

«Verlieren verboten, aber besser gewinnen», lautete die Devise für die Verfolger Embrach und Kloten im direkten Duell. Tabellenführer Wallisellen hat in den ersten fünf Meisterschaftsrunden eindrücklich gezeigt, dass der Aufstieg Ende Saison in die 2. Liga über die Glattaler gehen wird.

Die Promotion streben aber auch Embrach und Kloten an. Die Embracher sind in ihrem Vor­haben zurückgeworfen worden, weil sie gegen Seuzach und Elgg Niederlagen kassieren mussten. «Mir fehlten im Training und bei den Spielen immer wieder Leistungsträger. Weil unser Kader nicht das breiteste ist, spüren wir dann halt leider diese Absenzen», sagt Embrachs Trainer Jürg Stücheli zum bisherigen Saisonverlauf seiner Truppe.

Gegen Kloten lichtete sich Embrachs Absenzenliste. Ken Bertschy war noch verletzt und die beiden gefährlichen Stürmer Aziz Gönlügür (privat) und Besart Gjukaj (langzeitverletzt) fehlten ebenso. Der ehemalige Super-League-Akteur Denis Simijonivic konnte in den vergangenen Tagen kaum trainieren und musste deshalb bei Spielbeginn auf der Bank Platz nehmen.

Die Partie begann gut. Kein Wunder, das Derby zwischen den beiden benachbarten Klubs wird immer mit viel Herzblut geführt. Eine Szene in der 15. Minute aber veränderte das Geschehen auf dem Rasen. Embrachs Goalie Adrian Gehrig rannte aus seinem Strafraum heraus und berührte mit dem Oberarm den Ball. Weil Gehrig letzter Mann war, verwies der Schiedsrichter den Torhüter zu Recht des Feldes. «Ich merkte nicht, dass ich ausserhalb des Strafraums war», meinte der Torhüter zu dieser Szene. Remo Booss ersetzte Gehrig im Tor, während Fidan Surlici für Gehrig den Platz verliess.

Von der Logik her hätte Kloten, das gut in die Partie gestartet war und ab der 15. Minute mit einem Mann mehr auf dem Platz stand, nun das Spieldiktat übernehmen müssen. Doch dem war nicht so. Weil alle Embracher vom Zeitpunkt des Platzverweises an extrem leidenschaftlich zu Werke gingen, war die numerische Unterlegenheit auf dem Rasen nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Tobias Bolli brachte in der 25. Minute Embrach in Führung. Zehn Minuten später sorgte Dino Alic mit dem 1:1 für «normale» Verhältnisse. Doch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erzielte erneut der wirblige Bolli die zweite Embracher Führung.

«Aus Konzept geworfen»

In der 64. Minute erhöhte Bolli gar auf 3:1. Vier Minuten später vergab der Klotener Sami Korchad eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Es blieb aber beim 3:1. Die Embracher rannten bis zum Ende der Partie um ihr Leben und kontrollierten die Partie. «Komisch, der Platzverweis hat uns aus dem Konzept geworfen», sagte nach Spielschluss Klotens Mittelfeldspieler Sharif El Nashar. «Embrach war nach der Roten Karte noch motivierter als wir», fügte sein Teamkollege Ivan Sisic hinzu. Trainer Stipe Kelava bediente sich einer Fussballweisheit: «Du hast in jeder Saison ein miserables Spiel. Ich hoffe, dass wir mit unserem unerfreulichen Auftritt in Embrach nun dieses miserable Spiel bis Saisonende eingezogen haben.»

Sichtlich erleichtert nach den nervenaufreibenden 90 Minuten und den Niederlagen gegen Seuzach und Elgg war Embrachs Trainer Jürg Stücheli. «Wir haben unsere Auftritte gegen Seuzach und Elgg mit Videobetrachtungen analysiert. Gegen Kloten sind wichtige Spieler und die ­Leidenschaft bei uns zurück­gekehrt.» Der Erfolgstrainer zum Aufstiegsrennen: «Wallisellen ist stark, aber wir wollen dranbleiben.» (Zürcher Unterländer)