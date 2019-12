Was wird da gespielt? Fangesänge und Fussball-Songs – der Podcast

Die Hörer und Hörerinnen der «Dritten Halbzeit» haben uns so viele tolle Fussball-Lieder geschickt, dass wir spontan für die Feiertage eine Sondersendung aufgenommen haben. Und damit wir nicht einfach im Laiengrüpplein über Musik und Fussball reden, haben wir Thilo Mangold eingeladen. Der Soziologe hat sich schon für das Magazin «Zwölf» und als Buchautor mit Fangesängen befasst.

Wir reden darüber, wie sich die Lieder der Kurven verändert haben. Darüber, warum viele der von euch eingeschickten Songs eine leicht bis starke melancholische Note haben. Und Kay Voser erzählt, dass er das unvermeidliche «We Are The Champions» viel stärker wahrgenommen hat, wenn er es als Verlierer auf dem Platz hören musste.

Wir spielen in unserer Folge mehrere Songs an. Aber natürlich können wir nicht die ganze Bandbreite abdecken, die ihr uns geschickt habt. Darum haben wir jene Songs zu einer Playlist zusammengefasst, die auf Spotify greifbar sind.

Wenn etwas fehlt, dann schickt uns die fehlenden Lieder über dieses Formular – und wir ergänzen die Playlist.

