Wegen Corona: Werden Fussballer bald subventioniert wie Bauern?

Subventionen für den Schweizer Profifussball? Warum nicht, findet Claudius Schäfer. Der CEO der Swiss Football League sagt in unserem Podcast: «Auch wenn das für viele absurd klingt, ist das etwas, das wir diskutieren müssen.» Schliesslich könnten vom Bundesrat verordnete Geisterspiele viele Clubs «sehr schnell fast in den Ruin treiben». Schäfer sieht in den Schweizer Eishockey-Clubs mögliche verbündete. Weil sie vor denselben Problemen stehen wie die Fussballer Trotzdem wird dieser Vorschlag noch für Diskussionen führen, sollte ihn die Liga wirklich umsetzen.

Ausserdem ist gegen Ende des Gesprächs aus Schäfers Aussagen herauszuhören, dass er nicht sehr optimistisch ist, was die derzeit diskutierte Ligareform betrifft. Ein Fachmann habe ihm gesagt: «Wenn so eine Reform nicht innerhalb von vier Monaten ausdiskutiert und aufgegleist wird, wird alles beim Alten bleiben.» Und in der Schweiz wird nun schon seit Jahren über eine Veränderung der höchsten beiden Ligen gezankt.

