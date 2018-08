Wenig Geld bei Zweitliga-Liftklubs

Zur ersten Kategorie gehört der FC Regensdorf. Die Furttaler neh­men ab diesem Wochenende ihre 20. Saison in Serie in der 2. Liga in Angriff. Anders dagegen verhält es sich bei den aktuellen Zweitligisten Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen. Da gab es in den vergangenen Jahren ein stetes Auf und Ab. Brüttisellen-Dietlikon zum Beispiel schaffte 2005 den Aufstieg in die 2. Liga. Aber bereits zwölf Monate später stieg es wieder in die 3. Liga ab. Neun Jahre danach, 2015, ging es wieder nach oben. Wiederum nur für ein Jahr. Dafür musste der Verein diesmal nicht so lange warten, bis der nächste Aufstieg erfolgte. Im Sommer 2018 gelang erneut, und zwar souverän mit 17 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten in der Gruppe 3 der 3. Liga, die Promotion in die 2. Liga.

Auch bei Wallisellen war in jüngster Vergangenheit viel Bewegung drin. 1995 feierten die Glattaler den Aufstieg in die 2. Liga. Zwei Jahre später folgte der Abstieg. 2007 der erneute Aufstieg, ehe es sogleich wieder nach unten ging. Die Walliseller kämpften indes tapfer weiter. Bereits­ 2009 gings wieder in die 2. Liga. Und 2011 in die 3. Liga zurück. Die Berg-und-Talfahrt hielt an: 2014 stiegen die Glattaler wieder­ auf, 2016 erneut ab, und in diesem Frühling glänzte Walli­sellen in der 3. Liga wie Brütti­sellen-Dietlikon und schaffte in der Gruppe 4 mit 15 Zählern Vorsprung erneut die Rückkehr in die 2. Liga. Fazit: Während Regensdorf seit bald 20 Jahren in der 2. Liga ein sicherer Wert darstellt und sogar mehrere Saisons in der 2. Liga interregional vertreten war, kann von Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen behauptet werden, dass die beiden Fanion­teams wohl für die 2. Liga zu schwach, aber für die 3. Liga zu stark sind. Bei Regensdorf sind Stabilität und Kontinuität erkennbar, bei Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen dagegen Unstetigkeit. Was sind die Gründe für diesen auffälligen Unterschied?

Geld regiert ...

Der Hauptunterschied ist wie in vielen anderen Bereichen des Lebens­ das Geld. Es existiert das bekannte Zitat: «Geld regiert die Welt». Diese Aussage kann auf den Regionalfussball heruntergebrochen werden. Im FC Regensdorf gibt es eine hervorragende Sponsorenvereinigung, welche die Spieler mit Geld für gute Leistungen auf dem Rasen belohnt, mit sogenannten Punkteprämien. Die Spieler sind in verschiedenen Leistungsklassen eingeteilt. Je höher ein Akteur eingeteilt ist, umso mehr kassiert er pro Punkt. Natürlich erfahren ab und zu Spieler, in welcher Leistungskategorie ihre Mannschaftskollegen eingeteilt sind. Das kann zu Unstimmigkeiten führen. Unzufriedene Spieler versuchen zuweilen, bei Vereinsverantwortlichen zu bewirken, dass sie in eine höhere Leistungsklasse befördert werden.

Weil in Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen an die Zweitligafussballer keine Punkteprämien ausbezahlt werden, können diese beiden Vereine weniger starke Zweitligaspieler verpflichten. Dass Geld ein (verständlicher) Anreiz für Fussballer ist, zeigt das Beispiel FC Küsnacht. Der Klub in der Zürichseegemeinde war vor zwölf Jahren noch in der 1. Liga, der dritthöchsten Spielklasse der Schweiz, vertreten. Dann stieg das Fanionteam in die 2. Liga interregional ab. 2013 folgte die Relegation in die 2. Liga regional. Und in diesem Sommer erfolgte gar der Fall in die 3. Liga, die siebhöchste Schweizer Spielklasse. Der Grund für das sport­liche Küsnachter Desaster ist, dass vor einem Jahr entschieden wurde, völlig auf Punkteprämien und Spesen an Spieler zu verzichten.

Über Geld im Regionalfussball zu reden ist nicht die Regel. Trotzdem berichtete vor einem Jahr in der Fussballbeilage des «Zürcher Oberländer» Markus Alt­heer, der Sportchef des damaligen regionalen Zweitligisten Uster, dass das Budget für die erste Mannschaft sechsstellig sei, in dieser Summe aber wirklich alle Ausgaben mit dabei sind. Bei diesem hohen Betrag fällt natürlich auch etwas für die Spieler ab: Da verwundert es nicht, dass zu dieser Zeit Akteure von weit weg wie die Rümlanger Robin Steinmetz und André Schmid sowie der Oberglatter Dejan Ilic beim FC Uster im Zürcher Oberland kickten. Markus Altheer fügte ebenso noch an: «Ich würde Transparenz begrüssen. Ich würde es gut finden, wenn man wüsste, wie hoch die Budgets für die erste Mannschaft bei anderen Klubs sind», meinte er. Resigniert fügte Altheer an, dass der Schweizer aber ja nicht über Geld reden wolle.

Es gibt mehrere Formen für Vereine, Akteuren Entschädigungen zukommen zu lassen. Spieler können zum Beispiel über ein Klubmitglied, Gönner oder Freunde des Vereins in irgendwelcher Form Vergütungen erhalten.

Bei weitem nicht so viel Geld zur Verfügung wie der Ustermer Markus Altheer haben die Klubverantwortlichen von Brüttisellen-Dietlikon und Wallisellen. Der FC-Brüttisellen-Dietlikon-Sportchef Walter Remy hat schon vor über zehn Jahren gesagt, dass er sofort aufhöre, wenn er erfahre, dass ein Spieler im Verein Geld bekomme. Der mittlerweile pensionierte Remy investiert selber viele Stunden und Herzblut in den Klub. Er verweist darauf, dass der Verein den Akteuren beim Trainingslager im Winter mit 200 Franken entgegenkomme und ihnen auch schon einen Teil an Fussballschuhe bezahlt habe.

Im FC Brüttisellen-Dietlikon wird jeder Franken umgedreht, bevor er ausgegeben wird. Die Klubmitglieder sind fleissig und äufnen dank der Organisation und Durchführung von zwei Fussball-Hallenturnieren und einem Schülerturnier, der Mitarbeit beim Dorffest, Zeitungssammeln, Schiedsrichtertätigkeiten bei Junioren-Partien und anderen Aktivitäten die Vereinskasse mit 20 000 bis 28 000 Franken jährlich, bei einem Gesamtjahresbudget von 300 000 Fr. Jedes­ Klubmitglied kann sich für jede Arbeitsstunde 15 Fr. gutschreiben und dann vom eigenen Vereins-Jahresbeitrag (300 Fr. und zusätzlich ein Leistungsfonds von 100 Fr. für die Zweit­ligaspieler) abziehen lassen.

Fleiss ist gefragt

Eine Saison in der 2. Liga kostet Brüttisellen-Dietlikon 8000 Fr. mehr als in der 3. Liga, weil es in der 2. Liga neben dem Schiedsrichter noch zwei Linienrichter zu bezahlen gibt. «Ansonsten aber fallen keine Mehrkosten an», berichtet Remy. Auch der FC Wallisellen, dem pro Saison etwas über 400 000 Franken zur Verfügung stehen, wirtschaftet haushälterisch. «Die Spieler erhalten bei uns keine finanzi­ellen Vergütungen, aus­ser einem Kostenbeitrag für das Trainingslager», berichtet Roland Epprecht, der im Klub über viele Jahre als Sportchef geamtet hat. Auch die Walliseller sind fleissig und organisieren Fussballturniere und nehmen an Aktivitäten in der Gemeinde, zum Beispiel der 1.-August-Feier und alle zwei Jahre am Räbeliechtliumzug, teil. Geld verdienen stehe dabei allerdings im Hintergrund. Es gehe vielmehr darum, dass der FC Wallisellen einen Beitrag ans Gemeinwohl leisten möchte, klärt Vereinspräsident Jürg Bosshart auf. Beinahe 500 Juniorinnen und Junioren bringt der FC Wallisellen momentan das Fussball-ABC bei und beschert damit den Jugendlichen unvergessliche Momente. «Unsere Kernaufgabe ist der Breitensport. Jeder, der Fussball spielen möchte, soll dies im FCW tun können», fügt Bosshart an.

Zeitungen einsammeln und den Jahresbeitrag entrichten dagegen­ müssen die Walliseller Zweitligafussballer nicht mehr. Da haben sich die Aufstiegs­helden zwei Privilegien aus­bedungen. Der Vorstand von Brüttisellen-Dietlikon hat seinerseits seinen Akteuren beim letzten Aufstieg für die gran­diosen Leistungen der vergan­genen Monate die Mitglieder­beiträge erlassen.

Geld oder Punkteprämien aber erhalten die Aufstiegs­helden im FC Wallisellen und FC Brüttisellen-Dietlikon nicht. Deshalb könnte das Liftfahren beziehungsweise das stete Auf und Ab in den Klubs zwischen zweiter und dritter Liga munter weitergehen. (Zürcher Unterländer)