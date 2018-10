Wenigstens einer trifft bei den Bayern

Stünde Bayern Münchens Karl-Heinz Rummenigge doch nur auf dem Platz und nicht in der Teppichetage.

Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters zeigte beim Oktoberfest, was Treffsicherheit ist. Rummenigge schoss an einem Stand 19 von 20 Hasen um. Beobachtet von seiner Frau, Präsident Uli Hoeness und zwei Vorstandsmitgliedern.

Wären die Bayern auf dem Platz nur auch so treffsicher wie ihr Vorstandschef. In den letzten vier sieglosen Partien trafen die Spieler nur zweimal. Deshalb verlor Bayern den Anschluss an die Spitze, was zur Krise führte. (heg)