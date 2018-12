Wenn ein Hund auf der Linie rettet

Eigentlich sieht Lucas De León, Keeper von Juventud Unida Gualeguaychú (einem argentinischen Drittligisten), in dieser Situation alles andere als gut aus. Denn der 28-Jährige will in der Partie gegen Defensores de Belgrano de Villa Ramallo das Spiel schnell machen und den Ball so schnell wie möglich nach vorne spedieren. Doch ein Gegner hält den Fuss hin und unterbindet so den Konter.

Und noch mehr: Der Prellball kommt nochmals zum Gegenspieler, und er schiebt den Ball am verdutzten Keeper vorbei in Richtung Tor. Doch da tritt einer in Erscheinung, mit dem keiner gerechnet hat: ein Strassenhund. Wies weiterging, sehen Sie im Video oben. Übrigens gewann Juventud Unida Gualeguaychú die Partie am Sonntag 3:0.

Selbst Penaltys werden gehalten

Das ist nicht das erste Video einer Hunde-Rettungsaktion auf dem Fussballplatz, das kürzlich im Netz die Runde machte. Vor rund drei Wochen stand ein Streuner neben dem Tor und rannte just in dem Moment auf den Platz, als ein Spieler einen Penalty trat. Auch diese Parade lässt sich sehen. (Video: Youtube/Mr Nobody) (hua)