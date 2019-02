Wer fand das 0:0 gegen Lugano peinlich?

FCZ-Präsident Ancillo Canepa denkt Ende August 2015, ihm sei mit der Verpflichtung von Sami Hyypiä ein Coup gelungen. Im darauffolgenden Mai muss der notorisch erfolglose Trainer gehen, drei Runden vor Schluss, der FCZ ist Tabellenletzter. Die Spieler haben sich gegen den Finnen ausgesprochen (und steigen mit Nothelfer Uli Forte trotzdem ab).

Thorsten Fink kommt im April 2018 zu GC, ein Mann mit Selbstvertrauen, der viel verspricht und wenig hält. Aus 27 Spielen unter dem Deutschen resultieren 17 Niederlagen, sein Schnitt pro Partie beträgt 0,89 Punkte. GC trennt aktuell nur ein Punkt vom Tabellenletzten Xamax.

Was Fink neben der mageren Ausbeute mit Hyypiä verbindet, ist die Tatsache, dass er sich beim Blick auf die Tabelle viel lieber nach vorne als nach hinten orientiert, auch wenn seine Mannschaft mitten im Abstiegskampf steckt. Deshalb erinnert er in seinen Aussagen an den stoischen Finnen, der sein Team lange für zu gut befand, als dass es ernsthaft in Not geraten könnte.

Erraten Sie im folgenden Quiz, von welchem der beiden Trainer welche Aussage stammt.

(red)