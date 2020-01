Wer schoss das schönste Tor 2019?

Mitten in der Winterpause meldet sich die Super League mit der SFL Award Night zurück. Am 20. Januar wird im Kursaal in Bern auch das schönste Goal der Super und Challenge League 2019 bekannt gegeben. Zur Auswahl stehen 20 Tore, wovon das schönste Tor im Vorfeld von den Fussballfans ermittelt wird.

Es ist höchste Zeit, einen Blick auf das vergangene Kalenderjahr zu werfen, die schönsten Tore des Jahres 2019 zu geniessen – und abzustimmen. Denn das Voting endet bereits am 12. Januar (17 Uhr).

Den Trainer und Spieler des Jahres bestimmen eine Fachjury, bestehend aus allen Captains und Trainern der 20 SFL-Clubs, den Trainern der U-Nationalmannschaften sowie ausgewählten Sportjournalisten. Für den «Best Player Award» sind Raphaël Nuzzolo (Xamax), Jean-Pierre Nsame (YB) und Goalie Jonas Omlin (Basel) nominiert – für den «Best Coach Award» Marcel Koller (Basel), Peter Zeidler (St. Gallen) und Gerardo Seoane (YB).

Hier geht es zur Abstimmung.

