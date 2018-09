Wie kam Shaqiris Geburtsurkunde in serbische Medien?

Serbische Zeitungen hatten vor der brisanten WM-Partie Schweiz-Serbien die Geburtsurkunden von Xherdan ­Shaqiri und Valon Behrami veröffentlicht. Damit wollten sie beweisen, dass die beiden in Kosovo geborenen Schweizer Nationalspieler serbische Bürger seien. Ein Boulevardblatt zeigte die zwei in einer Bildmontage sogar in serbischen Trachten und behauptete, Behrami habe sich aktiv um das ­serbische Bürgerrecht beworben. Bei all dem ging es nur um eines: die Stimmung anzuheizen.

Dass Behrami und Shaqiri serbische Geburtsurkunden besitzen, ist wenig überraschend. Die Papiere vieler Menschen, die vor dem Krieg in Kosovo geboren wurden, liegen in Serbien. Nach dem von der Nato erzwungenen Abzug aus Kosovo wurden die Dokumente von den serbischen Behörden mitgenommen. Die Frage ist vielmehr, wie diese Papiere in den serbischen Boulevardmedien gelandet sind.

Der seltsame Weg der Papiere

Das hat sich auch ­Rodoljub Sabic gefragt. Serbiens Datenschutzbeauftragter verlangte deswegen vom Innenministerium eine Erklärung. Laut Gesetz haben nur Direktbetroffene und ihre Familienmitglieder das Recht, diese Urkunden anzufordern. Zwei Anfragen und eine ­Ermahnung Sabics brauchte es, bis das Ministerium schliesslich reagierte. Und die Antwort brachte nicht viel Licht in die ­Affäre. Offenbar waren die Papiere kurz vor ihrer Veröffentlichung von Serbiens Ministerium für Kosovo angefordert worden und hatten von dort den Weg in die Boulevardzeitungen gefunden. Was das Ministerium für Kosovo mit den Geburtsurkunden zweier Schweizer Nationalspieler anfangen wollte, ist bis heute unbekannt.

Inzwischen hat der Datenschutzbeauftragte Sabic Anzeige erstattet. Und die Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber dem Recherche-Netzwerk «Insajder», dass sie eine offizielle Unter­suchung eingeleitet hat. Ähnliche Fälle, in denen Zeitungen von Behörden widerrechtlich persönliche Dokumente zugespielt bekommen, gibt es in Serbien immer wieder. Verurteilt wurde deswegen bislang noch niemand.

(Enver Robelli, Florian Raz)