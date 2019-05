«Wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze»

Am 7. Juni beginnt die Frauenfussball-WM in Frankreich. Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich zwar nicht qualifiziert, Martina Voss-Tecklenburg wird dennoch am Turnier dabei sein. Die ehemalige Nationaltrainerin coacht seit Ende 2018 das deutsche Team.

Und Voss-Tecklenburg ist mittendrin beim TV-Spot einer deutschen Bank, die im Vorfeld der WM mit den zweifachen Weltmeisterinnen wirbt. Ein kreativer Werbespot mit Witz, Selbstironie, Provokation und einer Kampfansage. Kein Wunder, dass er gerade viral geht. Aber sehen Sie selbst.