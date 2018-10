Zu wenig clever für einen Derbysieg

Ein Punkt in Schaffhausen ist nicht schlecht für eine Mannschaft, die in den ersten drei Anläufen in der neuen Arena in Herblingen stets verloren hat. Und die mittlerweile seit elf Derbys auf einen Sieg wartet.Ein Punkt ist allerdings nicht gut für eine Mannschaft, die zuerst ein 0:1 in ein 2:1 verwandelt, dann eine klare Chance hat zum 3:1 – und schliesslich zu naiv ist, in der 90. Minute einen Konter und den Ausgleich zu verhindern. Die sich in der Nachspielzeit gar nochmals auskontern lässt und beinahe noch verliert. «Vielleicht ist es das, was uns noch zur Spitzenmannschaft fehlt», urteilte danach Oli Kaiser, der Leiter Sport des FCW.

So ist eine Spitzenmannschaft, wer nach einem Drittel der Meisterschaft punktgleich mit dem Ersten ist, als Mitglied einer Vierergruppe, die nur um die Tordifferenz getrennt die ausgeglichenste Challenge League anführt, seit diese im Jahr 2012 zur Zehnerliga wurde. Der FCW ist jedenfalls nicht mehr zu vergleichen mit der Mannschaft, die in den vergangenen zwei Jahren aus den ersten zwölf Spielen statt 21 – wie diesmal – nur 7 oder 15 Punkte gewann. Die nicht ganz oben in der Tabelle gleichauf ist mit drei Teams, sondern 20 bis 23 Längen hinter den drei Ersten lag. Oder doch, wie vor zwei Jahren, 8 hinter dem Dritten, 15 hinter dem Ersten.

Kein Überfliegerwirft Schatten

Natürlich steht der FCW (und stehen die andern aus dem Spitzenquartett) auch deshalb so gut da, weil kein Überflieger seine Schatten wirft wie vor zwei Jahren der FCZ, vor einem Jahr Neuenburg Xamax und – wenigstens noch zu dieser Zeit der Saison – der FC Schaffhausen. Darum ist der Terminus vom «Spitzenteam» noch mit Vorsicht zu wählen. Denn wer ihn verdient, der gewinnt auch mal drei Spiele in Folge – was der FCW in Schaffhausen ein weiteres Mal nicht schaffte. Was er seit dem April 2017 nicht mehr fertigbrachte. Ein wahres Spitzenteam ist eben abgeklärt genug, einen Ausgleichstreffer mit der Entstehungsgeschichte dieses 2:2 des FCS zu verhindern.

Der späte Zeitpunkt dieses Tores liess den Schaffhausern eher das (richtige) Gefühl, einen Punkt gewonnen zu haben. Oder wie es ihr Sportchef Axel Thoma sagte: «Nach dem 1:2 hätte ich nicht mehr geglaubt, dass wir noch punkten.» Auf Winterthurer Seite nahm Ralf Loose, der routinierte Trainer, die Dinge relativ gelassen – womöglich eher nach aussen als nach innen. «Natürlich hätten wir das Spiel als Sieger über die Bühne bringen müssen», sagte er. Aber er wirkte in seinem Tonfall ziemlich nachsichtig, lobte seine Mannschaft «dafür, wie sie ins Spiel zurückkam». Zum fünften Mal war sie in dieser Saison 0:1 in Rückstand geraten, zum zweiten Mal erst verlor sie danach nicht – und dies gar zu null. Das erste Mal? Beim 1:1 im Heimspiel gegen . . . Schaffhausen. Auf der andern Seite der Statistik steht: Siebenmal schoss der FCW das 1:0, sechsmal siegte er, nur Kriens holte danach noch einen Punkt.

Schwache Halbzeit,Loose reagiert

Zuletzt hatte der FCW in Aarau und daheim gegen Vaduz enge Spiele knapp gewonnen, diesmal reichte es nicht. Obwohl angerichtet war, und zwar nach diesem Spielverlauf:

In der ersten Halbzeit kam der FCW auf dem Schaffhauser Kunstrasen schlecht ins Spiel. Es gab viel zu viele Ballverluste, kaum klare Offensivszenen, zu wenig Aggressivität in den Zweikämpfen. Und wenn dann einer mal in gute Abschlussposition kam wie Davide Callà nach einer halben Stunde, agierte er schwach. Das 1:0 der Schaffhauser war zwar nicht zwingend, dafür umso schöner: ein 25-m-Weitschuss Luca Tranquillis, der mit allerhöchster Präzision im weiteren Lattenkreuz landete. Tranquilli hatte, typisch, ungehindert Anlauf nehmen und schiessen können, Torhüter Raphael Spiegel reagierte nicht mehr.

Dafür reagierte zur Pause Loose, der Mann mit Übersicht. Er nahm Luca Radice vom Feld, der wie manch anderer auch in mässiger Tagesform aufgetreten war. Und er ersetzte seinen Abwehrchef Sead Hajrovic, der kurz vor der Pause selbst nach einer Verwarnung noch so ausführlich weiterreklamiert hatte, dass ihn der Trainer als rot-gefährdet einstufte. Es kam Roberto Alves für Radice, Nicolas Stettler für Hajrovic, Granit Lekaj rückte ins Abwehrzentrum. 20 Minuten vor Schluss erschien auch noch Karim Gazzetta für Luka Sliskovic. Das Ergebnis: Der FCW kämpfte nun bissiger und spielte, auf dem Kunstrasen besonders wichtig, öfter auch präziser. Stettler war nun ein Aussenverteidiger, der auch ab und zu was nach vorne unternahm.

Es waren nun aber auch die positiven Seiten von Chef Callà zu sehen. Seine Freistossflanke köpfelte Taulant Seferi zum Ausgleich in die weitere Ecke; seine Flanke nach kurzem Dribbling konnte Gazzetta aus 3 Metern unter die Latte schlagen. Die Wiese war gemäht zum nächsten engen Sieg im Stil des Winner­teams. Aber dann das: In der 89. Minute vergab Seferi die sichere Chance zum 3:1. Es folgte ein Eckball, die Gelegenheit, sich risikofrei in der gegnerischen Platzhälfte festzusetzen. Sie wurde nicht genutzt, es fehlte einfach an Cleverness.

Der Konter, den die Schaffhauser danach fuhren, war zwar erstklassig, hätte aber sehr wohl vermieden werden können. Am Ende stand eine Flanke des unmittelbar zuvor eingewechselten Jackson Mendy, Rechtsverteidiger André Gonçalves verwertete sie per Kopf. Zwei Schaffhauser Verteidiger standen in diesem Moment zuvorderst im Winterthurer Strafraum. Wenig später konterte der FCS nochmals, Danilo Del Toros Abschlussposition war vorteilhaft, Spiegels Parade entscheidend, dass dem FCW wenigstens ein Punkt blieb.

Standardtore undSeferis Bilanz

Auch deshalb ist nach den 95 Minuten die Bilanz zu ziehen, der FCW hätte zwar fähig sein müssen, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Aber das Ergebnis sei korrekt. Sicher korrekter und für die Schaffhauser weniger glückhaft als das 1:1 im Hinspiel. Insgesamt bestätigte sich der FCS auch ohne seine Topkraft Miguel Castroman als Kunstrasenteam. Und der FCW war zuerst ziemlich geschlossen nicht gut und dann ziemlich geschlossen besser, vor allem kämpferischer. Das 1:1 übrigens war das (erst) vierte Tor, das er nach einer der Standardsituationen schoss, die er doch so oft übt. In Rapperswil fiel das 1:0 Gabriel Isiks nach einem Corner; in Vaduz das Siegestor Roberto Alves’ mit einem perfekten direkten Freistoss; und gegen Lausanne war Ousmane Doumbias 1:0 ein Weitschuss, nachdem ein Freistoss von der Mauer abgeprallt war (von Mitspieler Lekaj übrigens, der sich dort zwecks ­Irritation des Gegners eingereiht hatte). Immer besser werden die Bilanzen Seferis: In den letzten fünf Spielen traf er viermal.

Zum Spiel gehörte auch dies: Nur – sehr wohlwollend gezählte – 1674 Zuschauer müssen für den FCS eine Enttäuschung sein. Erfreulicher war: Das sehr kurzfristig neu organisierte Catering klappte. Auch die 349 FCW-Fans in ihrem Sektor hinter dem einen Tor, in das der FCW übrigens zweimal traf, waren zufrieden. So fuhren sie friedlich heim, im Extrazug zog auch keiner die Notbremse. Und jetzt warten sie auf den FCB. (Der Landbote)