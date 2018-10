Auf dem Boden der Tatsachen

Mit einem Sieg über die vor dieser Partie punktgleichen Aargauer, die mit einem absolvierten Spiel weniger den 5. Platz in der Tabelle der 1. Liga, Gruppe 2, eingenommen hatten, hätte der Aufsteiger SG Kloten Handball seine Chancen auf eine der ersten vier Ranglistenpositionen gewahrt. Die Top 4 in den 14 Partien der Qualifikationsrunde zu erreichen, hatten die Klotener vor der Saison als Wunschziel angegeben. Denn wer zu Weihnachten einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Achtergruppe einnimmt, darf sich nach dem Jahreswechsel in der Finalrunde auch mit vier Topteams einer benachbarten 1.-Liga-Gruppe messen – und hat den Ligaerhalt bereits auf sicher.Diesen direkten Weg zum Verbleib in der 1. Liga dürften die Neulinge nun voraussichtlich kaum mehr nehmen. Nach dem 25:30 gegen den Tabellennachbarn SG Siggenthal/Vom Stein Baden und nachdem sie bereits die Hälfte der 14 Partien absolviert haben, beträgt der Rückstand der Flughafenstädter auf den Viertplatzierten Frick, der ein Spiel weniger bestritten hat, drei Zähler. Zudem lassen die zum Teil überdeutlichen Niederlagen gegen die Topteams eine Klotener Siegesserie in den Rückspielen wenig wahrscheinlich erscheinen.

Physisch ein grosser Sprung

Die Situation ist den Klotenern durchaus bewusst, als sie lange nach dem Schlusspfiff noch beisammen sitzen, auf dem Hallenboden kauernd ihre vom grossen Kampf müden Muskeln dehnen und das Geschehene analysieren. «Jetzt wird es definitiv sehr schwierig, die Finalrunde zu erreichen», sagt Fabian Siegrist, der im Spiel auf der ungewohnten Position im Rückraum links etwas weniger häufig als sonst als Torschütze, dafür umso mehr als Lückenreisser und Passgeber geglänzt hatte. «Aber wir haben schon vor der Saison gewusst, dass das nicht leicht wird.» Sie müssten die verbleibenden sieben Partien der Qualifikationsrunde nutzen, um sich zu finden und sich noch besser an das 1.-Liga-Niveau anzupassen, fügt er an.

Kreisläufer Joco Pantic, der mit seinen stupenden, blitzschnellen Drehungen und sicheren Torwürfen neben Siegrist zur auffälligsten Figur und mit neun Toren zum besten Skorer des Teams avanciert war, führt aus: «Wir sind nach der guten 2.-Liga-Saison offen in die 1. Liga gegangen, um zu schauen, wie es dort ist. Keiner von uns hat erwartet, dass wir gleich in die NLB durchmarschieren – darum sind wir jetzt auch nicht geschockt oder enttäuscht.» Vor allem punkto Physis sieht Pantic, der zuvor noch nie in der dritthöchstenLiga aktiv gewesen war, grosse Unterschiede zur Vorsaison: «In der 1. Liga muss man in der Abwehr wirklich immer ganz nah an den Gegnern dranbleiben, dazu muss man im Kopf zu 100 Prozent und über 60 Minuten parat sein. Jeder Fehler wird konsequent bestraft.»

Die zweite Halbzeit der Partie gegen Siggenthal/Vom Stein Baden zeigte genau das. So knüpften die Gastgeber zu deren Beginn an ihren beherzten Endspurt an, mit dem sie vor der Pause von 8:14 auf 11:14 verkürzt hatten. Die Klotener holten dank konsequenter Verteidigung und gekonnten Kombinationen im Angriff weiter auf, überstanden selbst 105 Sekunden in doppelter Unterzahl unbeschadet, kamen nach dem Ende der Strafzeit in der 37. Minute noch auf 15:16 heran. Doch wie aus dem Nichts häuften sich genau dann wieder ihre Fehlversuche und Abspielfehler im Angriff, welche die Gäste gnadenlos auszunutzen verstanden. Phasenweise hatten die Aargauer, die insgesamt die reifere Spielanlage mit präziseren Pässen und einer stabilen Defensive zeigten, mit ihrem hohen Tempo etwas gar leichtes Spiel, sodass sie bald praktisch uneinholbar mit sieben Toren vorauslagen. «Leider aber hat uns nach der Aufholjagd, die viel Kraft gekostet hat, die Luft gefehlt, um weiter dranzubleiben» , meinte Fabian Siegrist.

Leistungsträger fehlen, noch

Die fehlende Breite im Kader, die in Kombination mit diversen Absenzen am Samstag dazu führte, dass Spieler wie er und Joco Pantic praktisch 60 Minuten ohne Pause auf dem Feld standen, habe sich bemerkbar gemacht. «Die meisten Gegner in der 1. Liga haben eine starke erste Sechs, und wenn sie wechseln, kommen gleich gute Spieler rein», erklärte er, «so können sie über 60 Minuten ihr Spiel voll durchziehen.»

Bei den Klotenern ist das derzeit nicht der Fall – auch und gerade, weil drei Leistungsträger aus der Aufstiegssaison längerfristig fehlen. Zumindest zwei von ihnen – Rückraum-Könner Hannes Rusterholz, der ein Studiensemester in den USA absolviert, sowie der rechte Flügel Fabian Wieser, der im Militär weilt, stehen dem Team aller Voraussicht nach ab Januar wieder zur Verfügung, wenn die entscheidende Saisonphase beginnt.

Grund zum Optimismus mag in Kloten jedoch nicht nur die nahende Rückkehr der Teamstützen geben, sondern auch der Fortschritt der aktuellen Spieler. «Die Abwehr wird immer besser», lobte Trainerin Agnes Kriser, «und in den letzten beiden Spielen haben die Spieler wieder sehr gut gekämpft. Das war zuletzt nicht immer so.»Obwohl sie wegen derengen personellen Situation von Match zu Match improvisieren und Spieler auf Positionen einsetzen müsse, die nicht optimal für sie seien, bleibt sie optimistisch: «Die Spieler wollen immer ihr Bestes geben und dazulernen.» (Zürcher Unterländer)