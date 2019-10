Die Schweiz testet gegen Tschechien

Die Schweiz testet zum ersten Mal in der EM Saison. Zu Gast in der Aarauer Schachenhalle ist der Sechste der letzten WM-Endrunde Tschechien. Die Tschechen haben einige bekannte Spieler in ihren Reihe. Vor allem bei St. Otmar St. Gallen haben die Tschechen eine Ära geprägt. Gecoacht werden sie vom Ex-Otmärler Jan Filip und im Tor steht Martin Galia.

Der Livestream startet um 20 Uhr. (gvb)