Pfadi schliesst zur Spitze auf

Nach Verlustpunkten befinden sich Pfadi, die Kadetten Schaffhausen und St. Otmar St. Gallen gleichauf an der Spitze der Nationalliga A. Die Winterthurer setzten sich am Samstag in der 8. Runde gegen den BSV Bern durch. Die Kadetten ihrerseits bestritten am gleichen Abend bereits ihr neuntes Meisterschaftsspiel und legten mit dem 37:22-Heimsieg über Fortitudo Gossau vor. Am Sonntag könnten die St. Galler nachziehen, denn sie sind im Heimspiel von Runde 9 gegen den RTV Basel die klaren Favoriten.

Die Winterthurer erwischten einen perfekten Start und lagen nach neun Minuten 5:1 vorne. Nicht zwingende Ballverluste führten innerhalb von nur vier Minuten allerdings zum 5:5-Ausgleich. Anschliessend fand Pfadi den Tritt bis zur Pause nicht wieder. Besser liefs wieder in der zweiten Halbzeit, in der nun auch die Torhüter zum Faktor wurden. In der 37. Minute eroberten die Pfader mit dem 16:15 erstmals wieder die Führung, dank drei Kontern zogen sie später auf 24:21 davon. Entschieden war damit allerdings noch nichts. Denn die kampfstarken Berner, die für jede Mannschaft einen starken Gegner abgeben werden, konnten sich bis in der Schlussphase Hoffnungen auf einen Punktgewinn in Winterthur machen. Kevin Jud und Roman Sidorowicz machten mit ihren Toren alles klar, der BSV vergab sich die letzten Chancen mit zwei technischen Fehlern.

Mit diesem nicht unverdienten Sieg im Duell der beiden letztjährigen Cupfinalisten überholte Pfadi den BSV Bern in der Tabelle. Die Nationalliga A aber bleibt, wie dieses Treffen bestätigte, ausgeglichen.

Pfadi Winterthur - BSV Bern 27:25 (11:12)

Axa-Arena. - 786 Zuschauer. - SR Joss/Ouardani. - Torfolge: 5:1, 5:5, 8:7, 8:10, 10:12, 11:12; 12:14, 14:15, 16:15, 16:17, 19:20, 21:20,21:21, 24:21, 24:23, 25:23, 26:24, 26:25, 27:25. - Strafen: 3x2 gegen Pfadi, 3x2 gegen den BSV.

Pfadi Winterthur: Schulz 21. - 47. Schelling); Ott, Maros (3), Tynowski (2), Dangers (3), Sidorowicz (5), Vernier, Lier (7/3), Jud (4), Bräm (1), Freivogel, Svajlen, Schramm (2).

BSV Bern: Tatar; Schneeberger, Heer, Baumgartner (2), Getzmann (7/3), Striffeler (1), Milosevic, Kusio (2), Pereira (4), Gerlich, Strahm, Szymanski (4), Rohr (1), Arn (2), Mühlemann (2).

Bemerkungen: Pfadi ohne Pecoraro und Heer (beide verletzt). 46. Freivogel mit Schulterverletzung ausgeschieden (46.). (zuonline.ch)