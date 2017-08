22 Penaltyversuche waren nötig

Die Partnerteams boten den 1685 Zuschauern das volle Programm: das 4:4 Klotens nach 58:58, eine Verlängerung mit einem Lattenschuss des Klotener Verteidigers Mattias Bäckman und ein Penaltyschiessen, in dem zuerst Theodoridis den Klotener Sieg verhinderte. 22 Anläufe waren am Ende nötig, um den Gewinner zu erküren. Tim Wieser verwertete den 11. Winterthurer Versuch, Bäckman scheiterte danach.

Der EHCW hatte schon ein Testspiel in den Beinen (5:0 über Bülach), die Klotener traten zum ersten Match an – und das war deutlich zu sehen. Winterthur war spritziger als das NLA-Team, das sich so ziemlich schwerfällig präsentierte. Die neuen EHCW-Spieler trafen: Anton Ranov, Kevin ­Bozon (2) und – als einziger «Bestandener» Anthony Staiger.

Die ersten zwei Treffer fielen in doppelter Überzahl, der neue Verteidiger Reto Kobach war an beiden Toren beteiligt. Nach 25 Minuten führte der EHCW 4:1, der jüngere Bozon-Bruder Kevin war bei Winterthur einiges erfolgreicher als Tim für Kloten. Kloten setzte mit Ramholt, Bieber, Hollenstein und Praplan gewichtige Spieler nicht ein. Trachsler, Von Gunten, Leone und Lemm erzielten die Tore. (Zürcher Regionalzeitungen)