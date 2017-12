55-jähriger Derby-Geschichte droht das Ende

Zugegeben: Es ist zum jetzigen Zeitpunkt etwas sehr negativ behaftet und eigentlich geht auch niemand davon aus. Es spricht immer noch sehr viel dafür, dass der EHC trotz misslicher Tabellenlage auch in der nächsten Saison in der helvetischen Eliteklasse spielen wird. Aber ein Restrisiko besteht, dass der EHC Kloten am Ende der laufenden Spielzeit in die Swiss League absteigt.

In diesem Fall geriete das 210. Derby ZSC gegen Kloten von heute Samstag zumindest im Hallenstadion zur vorläufigen Derniere. In der Klotener Swiss-Arena werden sich die beiden Nachbarn indes am Samstag, 20. Januar 2018, nochmals gegenüberstehen. Vor den drohenden Endpunkten sei an dieser Stelle auf 55 Jahre Zürcher Eishockeyderbys zurückgeblickt.

Lange Klotener Dominanz

Zum ersten Aufeinandertreffen der Lokalrivalen kam es nach dem Aufstieg des EHC Kloten im Jahre 1962. Der ZSC war damals im Hallenstadion noch zu stark und gewann gleich mit 11:3. Doch die Kräfteverhältnisse im Zürcher Eishockey sollten sich bald verändern: 1974 tauchte der Zürcher SC in die Niederungen der damaligen NLB ab. Es folgten sieben Jahre ohne Derbys, bis der ZSC 1981 endlich wieder aufstieg. Kloten gewann dann gegen die Stadtzürcher im damaligen Schluefweg mit 7:0, danach wurde ZSC-Aufstiegstrainer Kent Ruhnke entlassen. Es sollte nichts nützen – am Ende der Saison stiegen die Stadtzürcher mit Ruhnkes Nachfolger Jim Webster dennoch ab. Ein Jahr später feierten die Stadtzürcher den sofortigen Wiederaufstieg – ausgerechnet nach einem Derbysieg in der Auf-/Abstiegsrunde gegen Kloten. In der Flughafenstadt war der Zorn damals riesig, die Fans unterstellten dem eigenen Team gar, die Partie extra verloren zu haben. So war es sicher nicht, aber dass man Klotens Kanadier Bernie Johnston und Bruce Affleck inmitten der jubelnden ZSC-Spieler gut gelaunt sah, sorgte für Ärger.

Es folgte jene Derbyzeit, als praktisch nur die Höhe des Kloten-Sieges ein Thema war. «Damals haben wir uns vor der Partie jeweils gefragt, wie viele wir ihnen heute reinhauen», erinnert sich ein ehemaliger EHC-Captain. Einmal jedoch schoss Bruno Erni erst in der allerletzten Sekunde den entscheidenden Treffer für Kloten. Kurios war auch, dass sich die Zürcher Unterländer unter Trainer Andy Murray jeweils im Schluefweg umzogen und in voller Montur zu den Spielen ins Hallenstadion fuhren.

Fusion mit Folgen

Auch in der ersten Playoff-Serie 1991 gewann Kloten, allerdings mit mehr Mühe als vermutet. Mitternacht war nahe, der Rauch im völlig überfüllten alten Hallenstadion so dicht, dass man von den oberen Rängen nicht mehr auf das Eis sah – als im Penaltyschiessen die Entscheidung fiel. Für den ZSC traf Bob Martin beim letzten Versuch nur die Latte, Kloten stand im Halbfinal. Der legendäre Hallenstadion-Direktor Sepp Vögeli musste danach wegen Herzproblemen, hervorgerufen durch die Aufregung, behandelt werden.

Nach der Fusion des Zürcher SC mit den Grasshoppers 1997 schlug das Pendel allmählich zurück. Seither jubeln mehrheitlich die Stadtzürcher. Mit dem Neubau des Hallenstadions und der regelrechten Inflation an Derbys, die pro Saison ausgetragen werden, ging auch die Rivalität zurück, vor allem beim Anhang der ZSC Lions. Zwei besondere Playoff-Serien seien dennoch erwähnt. 2008 wechselte Klotens kanadischer Star Domenico Pittis mitten in der Saison zum Kantonsrivalen. Im anschliessenden Playoff-Viertelfinal spielte Pittis für den «Z» gross auf und sorgte für Klotens Ausscheiden. 2014 standen sich beide Teams sogar im Playoff-Final gegenüber. Es sollte mit der Höchststrafe einer 0:4-Schlappe in der Serie für die Flughafenstädter und der Schmach einer ZSC-Meisterfeier in der Klotener Swiss-Arena enden. Der Rauch der ZSC-Meisterzigarren drang am Ende bis in die EHC-Kabine hinein. (Zürcher Unterländer)