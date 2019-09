Abgang mit Jokinen unter dem Arm

Infobox

Lehmanns letzter Ausgleich und ein positiver Ausblick

Die Swiss-League-Saison kostete den scheidenden Präsidenten Hans-Ulrich Lehmann knapp 1,5 Millionen Franken. Gestern wurden seine Nachfolger gewählt.

Bei einem Aufwand von 9,5 Millionen Franken – rund die Hälfte des Budgets der letzten Saison in der National League – resultierte für die EHC Kloten Sport AG in der ersten Saison der Swiss League ein Verlust von 1,454 Millionen Franken. Die Jahresrechnung weist nur einen Verlust von 822 Franken auf, weil der nach drei Jahren scheidende Präsident und Mehrheitsaktionär Hans-Ulrich Lehmann das grosse Minus abgedeckt hat. Entstanden ist es, weil das Team bereits in den Viertelfinals nach nur zwei Heimspielen scheiterte.

An der GV gestern in Kloten wurden wie erwartet die Nachfolger Lehmanns gewählt: Präsident und Mehrheitsaktionär Rolf Tresch, Mike Schälchli, Heinz Eberhart und Pascal Signer. Kloten wird unter der neuen Führung mit einem Budget von rund 8,5 Millionen Franken operieren. Was optimistisch stimmt: Für die nächste Saison wurden bis gestern 3400 Dauerkarten abgesetzt. (jch)