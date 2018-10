Absteiger Kloten schafft Überraschung gegen Biel

Die letzten sechs Partien in der Swiss League hat Absteiger Kloten allesamt verloren. Im Cup sah es nach dem ersten Drittel und einem 1:3 gegen den Leader aus der oberklassigen National League nach der nächsten Pleite aus. In nur 9 Minuten hatte Biel gegen Kloten für einen beruhigenden 3:0-Vorsprung gesorgt, weitere Treffer kamen dann allerdings nicht mehr hinzu. Die höherklassige Luft scheint dem Team von Coach André Rötheli aber gutzutun. Thibaut Monnet skorte noch im Startdrittel ein erstes Mal für die Klotener, dann trafen im mittleren Abschnitt innerhalb von sechs Minuten Marco Lehmann, Alain Bircher und Jeffrey Füglister. Davon erholte sich der Leader der National League, der ohne Goalie Jonas Hiller antrat, nicht mehr. Dank den drei Toren im Mitteldrittel stellte das Team von Trainer André Rötheli von 1:3 auf 4:3; gegen ein Biel, das in dieser Saison zuvor erst drei Niederlagen hatte einstecken müssen und die Tabelle in der National League mit vier Punkten Reserve auf Bern anführt. (zuonline.ch)