Bassersdorf bodigt Gegner mit Köpfchen

Letztmals vor 45 Jahren erreichte der EHC Bassersdorf in den 2.-Liga-Playoffs die Viertelfinals. In der aktuellen Spielzeit stellten die Akteure von Trainer Patrick Meichtry diese Bestleistung ein. Playoff-Achtelfinalgegner EV Zug II wurde gleich 3:0 geschlagen. Das Team setzte noch einen drauf. Im Viertelfinal schaltete es Seetal ebenfalls mit 3:0-Siegen aus. Nun wartet im Halbfinal Kreuzlingen-Konstanz, gegen das Bassersdorf heute Dienstag um 20. 15 Uhr in der Klotener Swiss-Arena erstmals antritt.

Nicht nur in den Playoffs liess die Equipe aufhorchen. Bereits in der Meisterschaft glänzten die Unterländer und schlossen die schwierige Ostschweizer Gruppe 2 auf dem 1. Platz ab. Dies erstaunt umso mehr, weil Bassersdorf eine der wenigen Zweitligamannschaften ist, die in der Woche nur zwei- statt dreimal trainiert. Was können die Gründe für den Höhenflug der vergangenen Monate sein? Da ist natürlich der Bassersdorfer Teamgeist, der seit Jahrzehnten legendär ist. Und mit Patrick Meichtry und Christian Krähenbühl sind im vergangenen Sommer zwei Trainer dazugekommen, die zuvor in Dübendorf erfolgreich gearbeitet haben. «Meichtry und Krähenbühl sind hervorragende Coachs», schwärmt Bassersdorfs Teamchef Willy Staiger. Andrin Wilhelm ergänzt: «Wir haben unser Spielsystem. Aber je nach Gegner gibt uns Patrick Meichtry eine andere Marschrichtung vor. So können sich die Gegner nur schwer auf uns einstellen», berichtet der Captain, der seit Wochen in Topform ist.

Schweizer Meister mit ZSC

Cheftrainer Patrick Meichtry hat vor seinem Engagement in Bassersdorf nicht nur erfolgreich Junioren ausgebildet. Als Spieler war er ebenso erfolgreich. 2002 ist der mittlerweile 38-Jährige mit den ZSC Lions gar Schweizer Meister geworden. Danach hat der Verteidiger für Lausanne und Kloten in der NLA um Punkte gekämpft. In der NLB stand er bei den GCK Lions und im HC Thurgau unter Vertrag. 2014 feierte er mit Dübendorf den Schweizer Amateur-Meistertitel, und er wurde zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt.

Der gebürtige Schwamendinger hat unter vielen bekannten Trainern gespielt. «Man kann von jedem Trainer, Assistenztrainer und Hilfstrainer, egal auf welcher Stufe, etwas lernen und für sich das Positive mitnehmen», meint der Coach zu seinem riesigen Erfahrungsschatz. Aber er relativiert auch. «Letztlich soll sich jeder Mensch mit seiner eigenen Persönlichkeit identifizieren. Der Erfolg hängt schliesslich nicht allein vom Headcoach ab, sondern von einem ganzen Team und dem entsprechenden Staff.»

Harte Arbeit gefordert

Meichtry zehrt in Bassersdorf aber nicht nur von seinen Erfahrungen, sondern er hat auch die Trainerkurse J+S Kids für 5- bis 10-Jährige und Trainer Allround besucht. Ende März wird er die Zwischenprüfung zum Ausbildungsmodul Trainer Leistung absolvieren. Wie intensiv Patrick Meichtry den Sport weiterverfolgen wird, weiss er noch nicht. «Ich habe neben dem Eishockey eine liebevolle Familie mit vier Kindern und als Verkäufer in der Industriebranche einen herausfordernden Beruf. Deshalb setze ich im Moment eher Meilensteine, welche ich Schritt für Schritt und von Saison zu Saison versuche zu erreichen», klärt er auf.

Im sportlichen Bereich wartet nun ab heute Dienstagabend Halbfinalgegner Kreuzlingen-Konstanz auf Trainer Meichtry. Sein Leitsatz für seine Spieler in dieser Saison lautete: «Success begins where your comfort zone ends!» (Der Erfolg beginnt dort, wo deine Komfortzone endet!) Deshalb wird heute Abend an der Bande aus dem freundlichen, umgänglichen Trainer für seine Spieler einmal mehr ein fordernder Coach.

(Zürcher Unterländer)