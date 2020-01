Bassersdorf erkämpft sich den ersten Matchpuck

Die Szene sah spektakulär aus: Wallisellens Torhüter Marc Widmer stürzte sich auf Nicolas Kuhn, der es gewagt hatte, ihn zu bedrängen. Widmer rang Kuhn regelrecht nieder und flog dabei mit dem Bassersdorfer Stürmer zusammen aufs Eis. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:1 für die Gäste aus Bassersdorf. Die Aktion zur Hälfte der Partie illustrierte, dass die Walliseller keineswegs gewillt waren, nach der Niederlage im ersten Spiel dieser Best-of-5-Serie auch auf dem Eisfeld des heimischen Sportzentrums den Kürzeren zu ziehen.

Zuvor schon hatten die Hausherren, bei denen der nach zwei Spielsperren zurückgekehrte Verteidiger Sven Aeschlimann eine starke Partie zeigte, den leichtfüssigen Bassersdorfern mit viel Kampf und Einsatz Paroli geboten. Kurz nach Widmers Intervention erzielte Team-Topskorer Michael Dittli das 2:2. Und als Timon Urech kurz nach Beginn des Schlussdrittels auf 3:2 erhöhte, hatten die Walliseller dieses Spiel endgültig gedreht, in das sie mit zwei Gegentoren innerhalb von 22 Sekunden so schlecht gestartet waren.

Wilhelms gelungener Schuss zum Sieg

«Wir haben besser gespielt», sagte Wallisellens Trainer Don McLaren, «aber wir waren nicht gut genug.» Nicht gut genug, weil die Walliseller ihre Chancen, auf 4:2 zu erhöhen, nicht nutzten – und stattdessen den Bassersdorfern dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene den Ausgleichstreffer zugestehen mussten. In der anschliessenden Verlängerung sei sein Team zu offensiv gewesen, befand Don McLaren. «Allerdings war der Schuss von Andrin Wilhelm auch genial», lobte er den Gegner. Wilhelms Treffer aus der Distanz sorgte nach exakt einer Minute in der Overtime für den zweiten Sieg der Bassersdorfer in der Best-of-5-Serie.

Bassersdorfs Trainer Patrick Meichtry äusserte sich nach dem Erfolg zwar glücklich, aber auch kritisch. «Nach der 2:0-Führung ist das eingetreten, was man als Coach vermeiden möchte», sagte er. Sein Team habe gedacht, es laufe ja gut, und sei zeitweise fast überheblich geworden. «Wir hätten dagegenhalten sollen», führte Meichtry aus. Mit den Veränderungen im Kader des Gegners, insbesondere mit der Rückkehr des starken Verteidigers Sven Aeschlimann, habe er sich nicht beschäftigt. «Wer für Wallisellen spielt, ist uns egal. Wir schauen auf uns.» Die Fokussierung auf die eigenen Stärken erwies sich denn auch als Schlüssel für den Bas­sersdorfer Erfolg.

«Was gibt es Schöneres?»

Damit geht es in der dritten Partie für Wallisellen um alles oder nichts. «Wir müssen nicht anders spielen als am Dienstag», sagte Wallisellens Don McLaren, der als ehemaliger Bassersdorf-­Coach noch einige Akteure des Gegners kennt. «Aber wir müssen uns fokussieren.» Für Meichtry ist klar, dass der Match hart umkämpft sein wird. Er freut sich darauf. «Was gibt es Schöneres als ein solches Spiel? Das ist ein Highlight für die Fans», sagte er. Und fügte, in Anspielung auf die frostigen Temperaturen unter freiem Himmel in Wallisellen, an: «Und bei uns wird erst noch in der Halle gespielt.»