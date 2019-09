Bassersdorf will Sensation wiederholen

Die vergangene Spielzeit war für die drei Unterländer Clubs Bassersdorf, EVDN und Wallisellen eine gute. Bassersdorf schaffte es sogar in den Ostschweizer Final, was für den Verein clubinternen Rekord bedeutete. Dielsdorf-Niederhasli und Wallisellen erreichten die Playoff-Achtelfinals. Was seit der Aufstockung auf 16 Playoff-Teams allerdings nicht die schwierigste Sache ist. Trotzdem: Unterländer Clubs haben in den vergangenen Jahren auch schon die Playoff-Achtelfinals verpasst.

«Die Vorbereitung lief gut an, und das Trainingslager gab uns nochmals einen Schub nach vorne. Wir sind im Plan, sodass wir am kommenden Samstag im Derby bereit sind zu punkten.»Dielsdorf-Niederhaslis Trainer Michael Ungricht ist vor dem Unterländer Derby gegen Wallisellen optimistisch.

Im Winter 2019 schaffte Wallisellen als Tabellendritter nach der Qualifikation die Playoff-Qualifikation indes souverän. Der EVDN schloss die Phase «jeder gegen jeden» auf Rang 6 ab. Dass aber das Heimrecht in den Playoff-Achtelfinals keinen Freifahrschein für die Viertelfinalqualifikation bedeutet, erlebten die Glattaler. Wallisellen schied in der ersten Playoff-Runde gegen Kreuzlingen-Konstanz mit 0:3-Siegen (4:8, 4:6, 2:4) aus.

Königstransfer Loser

Auch Dielsdorf-Niederhasli musste in der ersten Playoff-Runde die Segel streichen. Das erste Spiel gewann das Team aus dem Bezirkshauptort in Effretikon vor 137 Zuschauern allerdings sensationell 5:4 nach Verlängerung nach einem 0:4-Rückstand! Die restlichen Partien gingen jedoch mit 1:5, 2:7 und 4:6 verloren. Ein Manko im Team von Trainer Michael Ungricht war, dass das Kader sehr schmal war. Es kam vor, dass der EVDN mit nur zwei Verteidigungslinien und drei Sturmreihen antreten musste. Auch in der kommenden Saison weist das Kader lediglich 21 Spieler auf, drei davon sind Goalies. «Wir hoffen, dass wir bezüglich Zuzug im letzten Moment noch etwas machen können», meint der Trainer zu diesem Manko.

Den Königstransfer aus Unterländer Sicht auf die neue Saison hin getätigt hat Bassersdorf mit Stürmer Philipp Loser. Der 34-Jährige ist nach einer Saison beim EHC Frauenfeld (1. Liga) zurückgekehrt. Ansonsten hat es bei Bassersdorf mehr Abgänge als Zuzüge gegeben. «Die Vorbereitung hat aber gezeigt, dass die namhaften Abgänge von einigen Teamstützen gut verkraftet werden konnten», berichtet Bassersdorfs versierter Sportchef Willy Staiger. Immerhin konnte der Verein seine besten Akteure halten. Und, ganz wichtig, Trainer Patrick Meichtry, der in der vergangenen Saison erstmals die Unterländer coachte und die Equipe begeisterndes Eishockey spielen liess, wird wieder an der Bassersdorfer Bande stehen.

Auch in Dielsdorf und Wallisellen sind die Verantwortlichen mit den bisherigen Trainings und Testspielen zufrieden. «Die Vorbereitung lief gut an, und das Trainingslager gab uns nochmals einen Schub nach vorne. Wir sind im Plan, sodass wir am kommenden Samstag im Derby bereit sind zu punkten», meint Dielsdorf-Niederhaslis Trainer Ungricht. Wallisellens Teammanager David Hug hält über die Vorbereitung der Glattaler fest: «Wir hatten ein sehr gutes Sommertraining unter dem neuen Fitnesscoach Pascal Kaiser. Die Spieler sind in sehr guter physischer Verfassung aufs Eis zurückgekehrt, und die Vorbereitung lief wie geplant.»

Playoff-Heimrecht als Ziel

Dass Bassersdorf (Gruppe 1), Dielsdorf-Niederhasli und Wallisellen (je Gruppe 2) in ihrer Gruppe mit je zehn Teams in die Playoff-Achtelfinals wollen, ist nachvollziehbar. Aber alle drei Vereine visieren danach das Heimrecht an. Dieses Ziel ist schon ambitionierter – die Wahrheit liegt auf dem Eis.