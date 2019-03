Bassersdorfs fatale 22 Minuten

Markus Wyss

Die Bassersdorfer waren als Favorit ins Spiel gegangen. Die Unterländer schlossen die Qualifikation in der Gruppe 2 als Sieger ab. Gegner Kreuzlingen-Konstanz dagegen landete auf Rang 6, hatte nach 18 Spielen aber nur 8 Punkte weniger auf dem Konto als die Zürcher. In der Qualifikation gewann Bassersdorf gegen die Thurgauer mit 4:2 und 2:1 beide Partien.

Die Playoff-Serie endete mit je einem 4:2-Heimsieg. Vorgestern Samstag war Bassersdorf wieder Gastgeber. Und ging in der 8. Minute durch einen einstudierten Spielzug im Powerplay in Führung. Drei Minuten später aber zeigten die Gäste, dass auch sie in Überzahl agieren können. Mehrere direkte Pässe führten zum 1:1. Die körperlich etwas grösseren und schwereren Thurgauer leisteten auch danach erbitterten Widerstand. Bassersdorf konnte sein gefürchtetes Lauf- und Kombinationsspiel kaum anwenden. Im Gegenteil. Kurz vor der Pause ging Kreuzlingen-Konstanz in Führung.

Zwischen der 20. und der 35. und der 40. und 47. Minute dominierten die Gäste vollends und führten da 6:1. Bassersdorf zeigte Moral und verkürzte auf 4:6. Das Team von Trainer Patrick Meichtry hatte gar Chancen zum 5:6. Am Schluss hiess es aber 4:7.

Körperlich entgegenhalten

«Kreuzlingen war im physischen Spiel konsequenter», analysierte Bassersdorfs technisch starker Verteidiger Tim Eppler, der zusammen mit Roman Wuffli und Andrin Wilhelm bester Akteur seines Teams war. Stürmer Steven Schmid fordert, dass man bei der nächsten Partie öfter mit der Scheibe aus den Zweikämpfen herauskommt. Trainer Meichtry verlangt: «Wir müssen konsequent auf den Körper spielen, ohne unser Laufspiel zu vernachlässigen.»

(Zürcher Unterländer)