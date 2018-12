Bülacher schnuppern an der Überraschung

Die Tabelle der MySports League hat klare Konturen. Sierre (40 Punkte), Huttwil (39), Dübendorf (39), Valais Chablais (38) und Wiki-Münsingen (35) bilden das erste Drittel. Dieses Quintett dürfte die Playoff-Qualifikation, welche die besten acht Teams schaffen, praktisch auf sicher haben. Danach folgt nach je 19 Meisterschaftspartien ein Mittelfeld mit Düdingen (26), Basel (26), Thun (22), Seewen (22) und Bülach (21). Von dieses fünf Equipen dürften drei die begehrte Playoff-Quali erreichen. Star Forward (16) und Chur (15) dagegen dürften Ende Qualifikation wohl die Abstiegsrunde bestreiten müssen.

Bülach braucht für die Playoff-Qualifikation jeden Punkt. Entsprechend offensiv starteten die Unterländer in die Heimpartie gegen Wiki-Münsingen. Die Gastgeber nahmen das Szepter in die Hand und kamen zu Beginn der Partie zu guten Torchancen. Jubeln aber durften die Berner. Michael Wenger brachte die Aaretaler in der 15. Minute 1:0 in Führung. Dieses Tor verunsicherte das junge Bülacher Team. Die Unterländer stellten danach ihre gefährlichen Angriffsbemühungen für längere Zeit ein. «Das darf nicht passieren. Nach diesem Rückschlag haben wir zu viel Zeit verloren, um wieder unseren Tritt zu finden», kritisierte nach Spielschluss Bülachs Trainer Markus Studer seine Akteure.

Fatales Nachlassen

Im zweiten Drittel waren, wie am Ende des ersten, die Berner tonangebend. Mit einem 3:1 für Wiki ging es in die zweite Pause. Doch im Schlussabschnitt lehnten sich die Eisbären nochmals auf. Gradlinig und in hohem Tempo rannten sie gegen das Gehäuse von Wiki-Münsingen an. Und wurden belohnt. Scott Halberstadt nach Zuspiel von Lukas Walder und Joel Tonndorf, gelang in der 50. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3 und zwei Minuten später schossRobin Ganz nach Pässen von Nico Andersen und Ramón Diem gar das 3:3.

Doch danach passierte wieder dasselbe wie nach dem 0:1-Rückstand in der 15. Minute. Die Unterländer gaben die Partie erneut aus der Hand. «Ganze 45 Sekunden am Stück konnte Wiki unmittelbar nach dem 3:3 in unserer Zone mit dem Puck an der Schaufel Druck aufbauen», berichtete Markus Studer. Der Coach hätte in dieser Situation von seinem Team erwartet, dass seine Akteure den Bernern kraftvoll entgegengetreten wären und sie nicht so lange hätten gewähren lassen. «Wir konnten nach dem 3:3 den Druck wie nach dem 1:0 nicht aufrechterhalten, und das müssen wir lernen», schob Studer nach.

In den Schlussminuten suchten beide Teams die 4:3-Führung. Die routinierteren Gäste verhielten sich etwas geschickter und schossen in der 58. Minute das 4:3. Danach riskierte Markus Studer alles und nahm seinen Torhüter Joel Messerli vom Eis. Kurz später traf Wiki-Münsingen ins verwaiste Tor zum Endstand von 5:3. Die Gesichter der Bülacher waren nach der Schlusssirene natürlich betreten. «Uns hätte ein Punkt gut getan», meinte Studer.

Bereits am Mittwoch tritt Bülach beim Tabellenletzten Chur an. Im Bündnerland geht es für die Unterländer nicht nur um einen Punkt. Drei Zähler sind dann Pflicht. (Zürcher Unterländer)