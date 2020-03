Coronavirus verhindert auch Eishockey-Heim-WM

Sie hatten bis zuletzt gehofft, doch am Ende kam es so, wie es sich zuletzt immer deutlicher abgezeichnet hatte: Die Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne (8. bis 24. Mai) findet nicht statt.

René Fasel, Präsident des Weltverbands IIHF, hatte mehrmals darauf hingewiesen, dass sich die Anzeichen für eine Absage verdichten würden. Das sich schnell ausbreitende Coronavirus hat eine Durchführung des Turniers nun undenkbar gemacht.

Die Titelkämpfe fallen erstmals seit 1988 aus, damals gab es wegen der Olympischen Spiele in Calgary keine WM. Ob die Schweiz stattdessen im nächsten Jahr zum Zug kommt, hat der IIHF-Kongress zu entscheiden. Als Gastgeber sind eigentlich Lettland und Weissrussland vorgesehen. Diese haben sich jedoch damit einverstanden erklärt, stattdessen die WM 2022 auszurichten.

