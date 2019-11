Das Novembertief hält an

Es war die nächste Chance, Platz 1 zu übernehmen, und eine weitere, die Konkurrenz ein bisschen auf Abstand zu halten. Aber der EHC Kloten ist in dieser Saison offenbar nicht gewillt, Leader dieser Swiss League zu werden. Gegen Langenthal setzte es eine 2:3-Heimniederlage ab. Das zweite Klotener Tor fiel erst in der letzten Minute. Damit befindet sich Kloten weiterhin im Novembertief und hat in den sechs Spielen dieses Monats nur gerade 12 Tore erzielt, das macht zwei pro Match.

Das ist einfach viel zu wenig. Gegen die Langenthaler, die in dieser Saison zweimal gegen Kloten verloren haben, kreierte Kloten viel zu wenig Chancen. Und war, trotz zweier Tore in Überzahl, im Powerplay meist mehr als ungefährlich. Will Kloten einen Schritt nach vorne machen, müssen die Stürmer endlich wieder den Weg vors Tor finden - und muss die Mannschaft mit mehr Tempo spielen und vor allem geradliniger im gegnerischen Drittel auftreten.

Kloten - Langenthal 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 5674 Zuschauer. - SR Eichmann/Wiegand, Haag/Micheli. Tore: 7. Kläy (Melnalksnis) 0:1. 23. Faille (Truttmann, Sturny/Powerplaytor) 1:1. 35. Clark (Bircher, Gerber) 1:2. 51. Sterchi 1:3. 60. (59:43) Marchon (Forget/Powerplaytor) 2:3 (ohne Torhüter). Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 plus 10 Minuten (Gerber) gegen Langenthal.

Weitere Resultate: GCK Lions - Olten 5:4 (3:2, 2:1, 0:1). Winterthur - EVZ Academy 2:3 (0:2, 2:1, 0:0). Sierre - La Chaux-de-Fonds 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Rangliste: 1. Ajoie 23/47 (97:63). 2. Kloten 23/46 (79:47). 3. Visp 22/44 (83:53). 4. Thurgau 23/44 (58:53). 5. Langenthal 22/43 (75:57). 6. Olten 23/43 (81:59). 7. La Chaux-de-Fonds 23/31 (76:76). 8. GCK Lions 23/29 (71:78). 9. Sierre 23/27 (60:76). 10. Winterthur 23/21 (60:102). 11. EVZ Academy 22/20 (45:83). 12. Biasca Ticino Rockets 22/13 (53:91).