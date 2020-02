Das Scheitern des SCB: Mutlos ins Verderben

Die Umstände in den letzten beiden Spielen gegen Gottéron und Lausanne waren schwierig. Mildernd sind sie für den SC Bern keineswegs. Dürfen sie nicht sein. Die Playoff-Teilnahme hat der SCB niczuonline.chht in Runde 49 und 50 verspielt – sondern in vielen Auftritten zuvor. Bern war während Monaten verunsichert, spielte mehrheitlich ineffizient, fahrig und in höchstem Mass inkonstant. Nach dieser Qualifikation hat der Titelverteidiger im Playoff nichts zu suchen.

Dem Trainerduo Kossmann/Leuenberger ist wenig vorzuwerfen. Die Fehler sind vornehmlich bei der Clubspitze sowie der sportlichen Führung zu suchen. Sie haben in wesentlichen Punkten mutlos agiert.

Sie verkannten im Erfolg die Zeichen der Zeit, unterschätzten offenbar den Umstand, wonach dieses Team auf oder über dem Zenit war. Statt Impulse zu setzen – bei der Zusammensetzung des Kaders, in der Vorbereitung auf die Saison –, wurde vornehmlich am Status quo festgehalten. Die Hierarchie in Angriff und Abwehr hat sich seit Jahren kaum verändert.

Einige Leistungsträger sind fürwahr in die Jahre gekommen. Die Mannschaft hat schleichend an Substanz verloren. Ihr fehlen Wucht, Tempo, Breite. Was in der Verantwortung von Sportchef Alex Chatelain liegt.

Mutlos agierte auch Kari Jalonen, indem er den Jungen einmal mehr kaum Auslauf gewährte und die besten Kräfte mit Eiszeit überlud. Das sorgte da und dort für Ärger, war aber nicht anders zu erwarten gewesen. Zudem stünden im Organigramm der Leiter Sport Rolf Bachmann und der Sportchef über dem Trainer. Doch ihnen fehlte der Mut oder der Wille, dem stolzen Finnen Vorgaben aufzuerlegen. Wobei es korrekterweise festzuhalten gilt, dass sich ein Jalonen kaum etwas vorschreiben lässt.

Trotzdem verlängerten die Verantwortlichen den Vertrag mit Jalonen vorzeitig. Drei Monate später stellten sie den Finnen frei, führten mit Kossmann zur Unzeit den Stilbruch herbei. Einmal mehr fehlte der Geschäftsleitung um Marc Lüthi der Mut, in der Krise am Trainer festzuhalten. Fortan verlor sich die Mannschaft im Irrgarten zwischen jalonschen Prinzipien und kossmanscher Taktik.

Jalonens Akribie beeindruckte die meisten, seine Entlassung brüskierte einige Führungsspieler. Auch deshalb gab es nach dem Trainerwechsel keinen Jetzt-erst-recht-Effekt.

Der Finne hat das Maximum aus dieser Equipe herausgeholt und die Zitrone ausgepresst. Bewusst ausgepresst. Er ordnet dem kurzfristigen Erfolg alles unter. Dieses Denken passt zum Club, der sich über Grösse und Erfolg definiert und kaum einmal öffentlich der Nachwuchsförderung verschreibt.

Einige der Entscheidungsträger schieben nun die Begründung vor, man hätte eben den Trainer früher wechseln sollen. Das ist unsäglich. Wer Ja zu Jalonen sagt und mit diesem Coach verlängert, der weiss sowas von haargenau, was er von ihm kriegen wird und was nicht. Jalonen coacht, als gäbe es kein Morgen. Auch unter Berücksichtigung dessen haben Lüthi, Chatelain und Bachmann zu wenig unternommen, damit der nächste Morgen ein guter wird.

Deshalb erwacht der SCB jetzt mit einem Kater.