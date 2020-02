Den Eisbären droht das jähe Ende

Bereits zwei Minuten vor Spielmitte sorgte Martigny vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Bülacher Eishalle Hirslen mit dem 3:0 für die Entscheidung. Kurz davor war Bülachs Stürmer Sascha Figi mit seinem satten Schuss an Martignys gutem Goalie Yann Fèvre gescheitert. Und im darauffolgenden Gegenstoss landete der Abschluss von David Delessert unglücklich im Bülacher Gehäuse.

Schon im Startdrittel hatten sich die Favoriten aus dem Wallis mit der 2:0-Führung ein kleines Polster herausgespielt. Zuerst erzielte der überragende ­Jérémy Gailland mit einem präzisen Handgelenkschuss das 1:0. Kurz vor der ersten Pause erhöhte der Qualifikationssieger in doppelter Überzahl auf 2:0. Der 22-jährige Figi kommentierte die vielen Strafen: «Leider hat der Schiedsrichter in einigen wichtigen Situationen gegen uns entschieden.» Die Eisbären wehrten sich zwar in Unterzahl tapfer, jedoch ohne Erfolg. Knapp bevor Sebastian Jonski und Atanasio Molina auf das Eis zurückkehren konnten, fiel der zweite Treffer.

Kein Durchkommen: Bülachs Center Buelachs Oliver Steiner zwischen Martignys Jeremy Gailland (links) und Romain Seydoux. Bild: Leo Wyden

Im Angriff harmlos

Im weiteren Spielverlauf kam bei den Hausherren noch Pech dazu. So bei einem Schuss von Oliver Steiner, als der Puck statt ins Netz an der Torlinie entlang kullerte. Nach dem 4:0 für Martigny gab es nichts Nennenswertes mehr zu sehen. Immerhin gelang Bülachs Center Remo Ottiger knapp vier Minuten vor Schluss noch das Ehrentor. «Martigny hat die vielen unnötigen Strafen gegen uns eiskalt ausgenützt», analysierte Eisbären-Goalie Joel Messerli treffend: «Ausserdem waren wir im Abschluss schwach. Momentan schiessen wir zu wenig Tore.» Die aktuelle Statistik bestätigt dies: In den vier bisherigen Saisonspielen gegen die Walliser durften sich die Eisbären über mickrige zwei Törchen freuen. Zu wenig, um eine Chance auf den Sieg zu haben.

Auch Messerlis Teamkollege Lukas Walder bemängelte die miserable Trefferquote: «Wir kreieren zu wenige gute Möglichkeiten. Ausserdem ist der Gegner in der Defensive sehr robust und uns körperlich überlegen.»

Bülachs Cheftrainer Ramon Schaufelberger hofft auf einen Sieg im nächsten Spiel in Martigny, um noch einmal zu Hause anzutreten - mindestens. Bild: Leo Wyden

Für Exploit einfacher spielen

Bülachs Trainer Ramon Schaufelberger zeigte sich nach der klaren Niederlage gefasst. Er analysierte nach dem Matchende: «Mit unserem Rumpfteam, mit den vielen namhaften Absenzen haben wir eine ordentliche und kämpferische Leistung gezeigt.» Tatsächlich fehlten den Eisbären mit Topskorer Dennis Barts, Jan Lee Hartmann, Scott Halberstadt, Julian Mettler, Joel Steinauer und Yannick Waller infolge Krankheit oder Verletzung nicht weniger als sechs Leistungsträger. Bülachs Captain Waller musste den Comebackversuch nach seinem Innenbandriss abbrechen und wird voraussichtlich diese Saison nicht mehr aufs Eis zurückkommen.

Trotz der dünnen Personaldecke glaubt Schaufelberger an eine Wende in der Best-of-5-Serie: «Wenn wir wieder einfacher spielen und vor dem gegnerischen Tor präsenter sind, können wir immer noch für eine Überraschung sorgen.» Das Ziel sei, mindestens nochmals ein Heimspiel zu absolvieren, fügte der 33-Jährige an.