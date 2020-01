Den grössten Namen trägt der Assistent

Für einen Fernsehsender sahen sich Oltens Trainer Fredrik Söderström und Klotens Coach Per Hanberg bereits Anfang Woche. Heute Abend wird die Stimmung zwischen den zwei Schweden ein bisschen weniger locker sein. Olten ist mit fünf Punkten Rückstand der erste Verfolger von Leader Kloten. Mit einem Heimsieg rechnet sich Olten durchaus noch Chancen auf Platz 1 in der Swiss League aus, denn das Restprogramm mit Winterthur und zwei Farmteams als Gegner präsentiert sich doch ziemlich leicht. Kloten muss noch in Langenthal, gegen Visp und auswärts gegen Thurgau antreten.

Gegen die Thurgauer verlor Olten am Samstag nach sieben Siegen in Folge erstmals wieder seit dem 2:3 nach Verlängerung in Kloten. Das erste Spiel der Saison in Olten gewann Kloten 2:0, obwohl Olten spielerisch ein bisschen den besseren Eindruck machte. Das erste Heimspiel endete mit einer bösen 2:7-Niederlage des Leaders, das zweite entschied Robin Figren mit seinem Treffer in der Verlängerung.

Der Klotener in Olten

Schweden haben auch an der Bande das Sagen. In Kloten Per Hanberg und Björn Lidström, in Olten Fredrik Söderström und Tommy Sjödin. Den grössten Namen der vier aufgrund der Vergangenheit als Spieler trägt Sjödin. Der spielstarke Verteidiger war von 1994 bis 1998 beim HC Lugano angestellt, «das war meine beste und lustigste Zeit als Eishockeyspieler», erinnert er sich. Vor allem nach den zwei Jahren in der NHL, wo sie ihn als reinen Powerplayspieler sahen. Da lag die Einsatzzeit pro Match zwischen vier und zehn Minuten, «in der Schweiz wurde ich in ­Sachen Spielzeit ordentlich verwöhnt». Sjödin dankte das Vertrauen mit Bestwerten, 1996/97 zum Beispiel erzielte er 51 Sko­rerpunkte (23 Tore). Auch in seiner letzten Schweizer Saison, die er für den EHC Kloten 1998/99 absolvierte, war er offensiv äusserst produktiv. In der NLA produzierte der Schwede im Schnitt mehr als einen Punkt pro Spiel.

Der 54-jährige war schon Headcoach in der höchsten schwedischen Liga bei Brynäs, seinem Stammclub wurde er in einer Krisensituation im Winter 2017/18 nach oben befördert. Und in der nächsten Saison entlassen. Der Weltmeister von 1992 kam erst im Dezember nach Olten, als Ersatz für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Dennis Hall. Er hat Oltens Defensive vor allem spielerisch besser gemacht, urteilen die Beob­achter.

Einige Fragezeichen

Sjödin war als Spieler so gut, dass er selbst als 43-Jähriger noch in der SHL einen Platz hatte. Fredrik Söderström beendete seine Karriere bereits mit 21 Jahren. Der berühmteste der Söder­ström-Familie ist Vater Dan, der mit Leksand zwischen 1968 und 1974 viermal Meister wurde und 137 Länderspiele absolvierte. Sohn Fredrik kam nach zwei Jahren in Norwegen nach Olten. Und nach einem eher harzigen Beginn machte er aus Olten ein Spitzenteam, um das es sehr ruhig geworden ist und von dem nun auch einiges erwartet wird. Doch im Gegensatz zu Kloten stehe man nicht so unter Erfolgsdruck, sagt Söderström.

Personell gibt es vor dem Spitzenspiel bei beiden Teams Fragezeichen. Bei Olten ist der Einsatz von Jewgeni Schirjajew offen, bei Kloten ist nicht sicher, ob die zwei «Langnauer» Tim Grossniklaus und Jules Sturny von ihrem Club die Freigabe erhalten.