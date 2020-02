Der EHC Bülach ist seine Homebase

Dem Lokalrivalen sei Dank. Weil Dübendorf in der letzten SML-Qualifikationsrunde den EHC Thun mit 5:0 bodigte, blieb Bülach trotz einer 0:2-Niederlage gegen Leader Martigny als letztes Team noch im Playoff.

Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstag in der Hirslen mit Bülach mitgezittert und häufiger als sonst das Handy gezückt, um das Geschehen in den anderen Hallen zu verfolgen, darunter auch der Captain der Mannschaft, Yannick Waller. Für den 23-jährigen Verteidiger war diese Perspektive ungewohnt und ungewollt, vielleicht ähnlich jener eines Formel-1-Piloten auf dem Beifahrersitz. «Ich musste feststellen, dass zuschauen viel nervöser macht, als selbst zu spielen«, bemerkt er.

Reha in der Garderobe

Am 4. Januar blieb Yannick Waller im Derby gegen Dübendorf am Schlittschuh eines Gegners hängen und verdrehte sich das Knie. Diagnose: Innenbandriss. Philipp Sacherer, Teamarzt des EHC Kloten, der auch die Bülacher Spieler betreut, entschied sich gegen eine Operation und bewahrte dem Captain damit die Chance auf eine Rückkehr aufs Eis noch in dieser Saison. Waller begann umgehend mit einer intensiven Rehabilitation. Am Abend, wenn seine Teamkollegen in der Halle trainierten, absolvierte er unter demselben Dach in der Garderobe und im Kraftraum seine Übungen. «Zu Beginn habe ich recht Druck gemacht, das hat die Physiotherapeutin nicht so lustig gefunden. Ich bin nicht wirklich ein geduldiger Mensch», gibt er zu, schmunzelnd, denn er weiss inzwischen, dass sich der Aufwand gelohnt hat.

«Sie müssen,

wir wollen.

Das könnte

unsere Chance sein.»



Yannick Waller

Captain EHC Bülach

Am vergangenen Donnerstag war es so weit. Nach knapp vierwöchiger Zwangspause durfte sich Waller wieder die Schlittschuhe schnüren. Der Test verlief positiv: «Ich habe mich schnell recht sicher gefühlt», berichtet er. Und auch an die Schiene, die er nun bis Ende Saison tragen muss, hat er sich schnell gewöhnt.

Cheftrainer Ramon Schaufelberger freut sich über das schnelle Comeback seines Captains. «Yannick ist wichtig für unser Team. Er bringt mit seinen abklärten Aktionen Ruhe ins Spiel. Und er übernimmt in heiklen Phasen Verantwortung, spielt Power- und Boxplay.» Einen Anführer wie ihn könnte Bülach in der Playoff-Viertelfinalserie (best of 5) gegen den spielstarken Leader Martigny gut gebrauchen. Und doch will der Coach keinen Druck machen, zuerst einmal müsse man schauen, wie viel Wallers Knie vertrage, betont er. «Er soll jetzt langfristig denken. Die Gesundheit geht vor.» Für einen Ausbund an Ungeduld wie Yannick Waller einfacher gesagt als getan. «Mein Ziel ist es, am Donnerstag im ersten Playoff-Heimspiel wieder ins Geschehen einzugreifen», sagt er, bleibt aber vernünftig: «Entschieden wird erst am Mittwochabend, für einen Einsatz brauche ich hundertprozentiges Vertrauen, dass mein Knie mitmacht.»

Keine Carfahrt ausgelassen

Sollte dies der Fall sein, hegt in Bülach niemand Zweifel, dass Yannick Waller sofort wieder eine und vor allem seine Rolle als Captain spielen wird. Seit seines verletzungsbedingten Ausfalls hat er keine Partie der Mannschaft verpasst. Er sass mit im Car, als die Bülacher unter der Woche Richtung Chur, Basel oder Seewen losfuhren, er war in Huttwil dabei, an den Heimspielen und als Motivator in der Kabine. Er habe das bewusst so gemacht, sagt er. «Ich wollte den Kontakt, die Nähe zum Team behalten. Das erleichtert mir jetzt den Wiedereinstieg.» Wallers Engagement für die Mannschaft ist für Coach Schaufelberger nachträglich eine schöne Bestätigung, dass er vor einem Jahr den Richtigen zum Captain ernannt hat, und ein Beispiel dafür, was seine Equipe derzeit ausmacht. «Keiner spielt in Bülach, weil ihm hier viel Geld oder eine schmucke Eishalle geboten wird. Wir alle sind hier, weil wir gerne zusammenarbeiten», sagt Schaufelberger.

Captain Waller meint wohl dasselbe, wenn er sagt: «Bülach ist meine Homebase.»

Bei seinem Stammverein schliesst sich ein Kreis, der sich über die Stationen Elite-Junioren Kloten, U-16-Nationalmannschaft sowie Kloten und Winterthur (beide Swiss League) zieht und mit diesem Radius einst auch dem Traum von einer Profi-Karriere Platz bot. «Hätte ich nicht daran geglaubt, wäre der Aufwand mit der Sportschule in Zürich viel zu gross gewesen», sagt Waller rückblickend. Es gab in seinem Sportlerleben nicht den einen, erhellenden Moment, der ihm klarmachte, das er den Profistatus abhaken muss. Vielmehr war es für ihn ein «langsames Herausspüren». Seitens des EHC Kloten fühlte er kein unbedingtes Interesse, ihn im Fanionteam einzubinden. Und er selbst, inzwischen mit einer fertigen KV-Ausbildung, konnte sich auch alternative Lebensentwürfe vorstellen. Mittlerweile ist er bei einer Versicherung Vollzeit angestellt. «Ich bin sehr zufrieden, wie es jetzt ist», sagt Waller mit einer Selbstverständlichkeit, die jeden Zweifel auflaufen lässt.

Waller wittert Chance

Mit der Playoff-Qualifikation seiner Eisbären begnügen tut sich Yannick Waller hingegen nicht. Auch wenn Bülach auf dem letzten Playoff-Platz mit Martigny den härtesten Gegner gezogen hat, ist er überzeugt: «Durchspazieren lassen wir diesen Gegner sicher nicht.» Mit einem Durchschnittsalter von 21,7 Jahren stellt Bülach die jüngste Mannschaft der MSL, Schnelligkeit und Unbekümmertheit führt Waller als deren Stärken ins Feld.

Wie kompetitiv die Liga derzeit ist, zeigt alleine schon die Tatsache, dass Bülach vor wenigen Runden noch um das Playoff-Heimrecht spielte, am Ende aber beinahe noch in den Playouts landete. Jeder könne in dieser Liga jeden schlagen, sagt Waller und meint damit, auch der Aussenseiter Bülach den Aufstiegsaspiranten Martigny. «Sie haben den Druck. Sie müssen, wir wollen. Das könnte unsere Chance sein.»

Yannick Wallers Freizeitbeschäftigung ist übrigens Fischen. Im Sommer fährt er mit seinen Kollegen regelmässig ins Wäggital und wirft die Angel aus. Ob er denn hier mehr Geduld aufbringt? Waller lacht. «Nein. Aber der Fisch wird irgendwann zur Nebensache.» Anders auf dem Eis, da will der Hobbyfischer in den kommenden Jahren noch viele Pucks im Netz zappeln sehen – natürlich nur auf der Gegenseite.