Der EHC Bülach scheitert erhobenen Hauptes im Playoff

Dabei zeigten die Bülacher, die erneut ohne sechs verletzte oder erkrankte Leistungsträger ins Wallis reisen mussten, gemäss ihrem TK-Chef Jean-Michel Thomet ihre beste Leistung in dieser Best-of-5-Serie. «Die Mannschaft hat heute sehr konzentriert gespielt, im ersten Drittel mehr vom Spiel und auch im Mittelabschnitt eigentlich alles im Griff gehabt», schilderte Thomet. Einzig das Toreschiessen erwies sich einmal mehr als – entscheidendes – Manko. «Jetzt haben wir fünf Mal gegen Martigny gespielt und dabei insgesamt nur zwei Tore geschossen», rechnete Thomet vor. «So kann man nicht gewinnen.»

Im Gegensatz zu den Bülachern erzielten die aufstiegswilligen Gastgeber gestern Dienstag vor über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern selbst dann Tore, wenn ihnen eigentlich keine klare Chance voraus ging. So durften die Walliser in der 34. Spielminute erstmals jubeln, nachdem ihr Stürmer David Delessert nach einem vom Bülacher Goalie Joel Messerli abgewehrten Schuss nachsetzte, die Scheibe gar nicht Richung Tor brachte, sie aber abgefälscht wurde und so doch noch irgendwie ihren Weg ins Tor fand.

Martignys Jeremy Gailland (links) und Romain Seydoux versperren Bülachs Oliver Steiner den Weg. Bild: Leo Wyden

Ein Treffer mit Seltenheitswert

Das letzte Gegentor der Saison kassierten die Eisbären auf noch unglücklichere und kuriosere Art und Weise. Bei einem Bully vor Martignys Tor sprang der eingeworfene Puck an die Schlägerschaufel des Walliser Stürmers Tom Merola - und von dort im hohen Bogen ins leere, von Joel Messerli während einer Überzahl verlassene Bülacher Tor. «So etwas habe ich in meinem ganzen Eishockey-Leben noch nie gesehen», sagte Bülachs TK-Chef Jean-Michel Thomet kopfschüttelnd. Während der erste und der letzte Treffer Martignys an diesem Playoff-Abend Erstaunen bei ihm auslösten, haderte Thomet mit dem Tor zum wegweisenden 2:0 in der 38. Minute. «Da haben wir eine sehr kleinlich gepfiffene Strafe kassiert - wegen Reklamierens und erst noch 30 Sekunden nach der Aktion», berichtete Thomet. Mit einem Mann mehr auf dem Eis entfachten die Walliser einmal mehr sehr viel Druck und brachten ihr gekonntes Powerplay innert 49 Sekunden zum erfolgreichen Torabschluss.

Doch auch nach diesem zweiten Schlag in den Nacken gegen nde des Mittelabschnitts zeigten die Bülacher Moral, griffen an und wehrten sich nach Kräften gegen das drohende Saisonende. «Die Mannschaft hat alles gegeben, nie aufgegeben, bis zum Schluss an sich geglaubt und gut gekämpft», lobte Jean-Michel Thomet. «Es war ein hervorragendes Spiel. Nur das nötige Glück und die Goals haben gefehlt.» Freilich räumte er ein, dass die Bülacher vor dem gegnerischen Tor nicht überzeugend genug agiert hätten. «Vorne hatten wir zu wenig Power und waren für Martigny zu leicht auszurechnen», befand Thomet. Die vielen Absenzen hätten sich diesbezüglich spürbar ausgewirkt.

Bülachs Trainer Ramon Schaufelberger muss das schnelle Aus im Playoff nun auch erst einmal verdauen. Bild: Leo Wyden