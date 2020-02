Der EHC Bülach wehrt sich wacker, aber am Ende vergebens

Schon im Car mussten die Eisbären die ersten Rückschläge verkraften. So erfuhren die Bülacher , dass ihr Verteidiger Marvin Alena aus beruflichen Gründen fehlte, während Greg Halberstadt erkrankt war und Robin Ganz aus privaten Gründen kurzfristig passen musste. Doch auch ohne die drei Leistungsträger und mit lediglich drei Blöcken hielt Bülach vor fast 900 stimmgewaltigen Fans in der Eishalle des heimstärksten Teams der Liga lange Zeit gut mit.

Im ersten Drittel erwischten die Eisbären gar den besseren Start. Während der ersten Überzahl der Partie erspielten sie sich Chancen, verweteten sie jedoch nicht. Ab der 8. Minute übernahmen die Walliser aber das Kommando. Bülachs Abwehr hielt dem Druck stand – bis zum ersten Gegentreffer 26 Sekunden vor dem Drittelsende. «Ein blödes Gegentor», kommentierte Bülachs mitgereistes Vorstandsmitglied Jean-Michel Thomet. Im Verlauf des Mitteldrittels befreiten sich die Gäste aus ihrer stabilen Abwehr heraus zusehends, kamen erneut zu guten Chancen, ohne sie zu nutzen, und wurden in der letzten Minute vor der Pause abermals dafür bestraft.

Bülacher Heimvorteil am Donnerstag

Doch die Bülacher zeigten auch nach diesem Dämpfer Moral, griffen beherzt an und sahen sich durch Remo Ottigers Anschlusstor zum 1:2 (45.) belohnt. «Danach waren wir nah am 2:2, als Sascha Figi alleine auf Martignys Tor gestürmt ist», schilderte Jean-Michel Thomet. «Aber dann kassieren wir eine Strafe, das 1:3 – und das Spiel ist gelaufen. Schade.» Nach dem 1:3 hätten den Eisbären verständlicherweise die Kräfte gefehlt, um noch einmal heranzukommen. Es war der eine Rückschlag zu viel.

Dennoch zeigte der Verlauf der Partie im Wallis: Chancenlos ist der Qualifikations-Achte der MSL in dieser Playoff-Serie gegen Martigny, das Ambitionen auf den Aufstieg in die Swiss League hegt und somit unter stärkerem Druck steht, keineswegs. Am Donnerstag um 20 Uhr bekommen die Eisbären in der heimischen Hirslen bereits Gelegenheit, dem Favoriten ein Bein zu stellen. «Wir hoffen, dass wir dann mit mehr Spielern antreten können», sagte Thomet, «und dann müssen wir auf dem Eis kühlen Kopf bewahren, uns darauf konzentrieren, wenig Strafen zu konzentrieren.» Ausserdem müsse Martigny an einem Wochentag eine weite Reise unternehmen.