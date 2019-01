Der EHC Kloten holt finnischen Flügel

Der 32-jährige Tukonen sei ein grossgewachsener Flügel mit einem ausgezeichneten Torinstinkt, steht es auf der Website des EHC Kloten geschrieben. Tukonen hat etliche Jahre in der finnischen Liga gespielt, weist auch 193 Spiele in der AHL und 5 NHL Partien aus. In den 185 AHL Partien sammelte er 106 Punkte. «Lauri Tukonen ist technisch ein sehr starker Spieler, der mit seiner Grösse und seinem Speed viel zu unserem Spiel beitragen wird», sagt Felix Hollenstein zum neusten Transfer.

Kindschi und Sutter bleiben dem EHC erhalten

Weiter verpflichtet der EHC Kloten Simon Kindschi auf die Saison 2019/20. Der junge Bündner spielt bereits diese Saison mit einer B-Lizenz für den EHC Kloten und hat nun für zwei Jahre in der Flughafenstadt unterschrieben. Felix Hollenstein zur Verpflichtung von Kindschi: «Wir sind enorm froh, können wir auch die nächsten zwei Saisons auf die Dienste von Simon Kindschi zählen. Mit seiner Grösse und physischer Präsenz verstärkt er unsere Defensive.»

Neben den beiden Neuverpflichtungen gibt der Club auch die Vertragsverlängerung vom aktuellen Post Finance Topscorer, Fabian Sutter, bekannt. Der Center bleibt für ein weiteres Jahr beim EHC Kloten. (mcp)