Der EHC Kloten kann doch noch gewinnen

In der schmucken Halle des Farmteams Ticino Rockets gewinnt der EHC Kloten 8:1 (5:0, 3:1, 0:0). Es war der erste Erfolg im Oktober, der doch schon so bald zu Ende geht, und der erste seit dem 6:4 vom 29. September in Zug.

Die neue erste Linie mit MacMurchy, Center-Routinier Fabian Sutter und Jeffrey Füglister wies den Zürchern mit sechs Toren den Weg. MacMurchy, der im Cupmatch gegen Biel ausgefallen war, erzielte einen Hattrick und hatte seinen Stock bei weiteren drei Treffern im Spiel.

Die Frage stellt sich: Wie haben die Tessiner noch am Dienstag in Winterthur siegen können? Eine Antwort lautet, dass sie - aus ihrer Sicht - gestern das schwächste Spiel der Saison zeigten. Und damit sind es sie, welche die längste Niederlagenserie dieser Meisterschaft aufweisen: Acht Mal in Folge haben sie verloren, ehe sie in Winterthur überraschend gewannen.

Olten an der Spitze, Visp gibt nicht auf

Neuer Leader ist Olten nach einem 6:3-Sieg bei den GCK Lions. Die Solothurner profitierten dazu von der Heimniederlage des bisherigen Tabellenführers Ajoie, der gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:2 verlor. Der langjährige NLA-Spieler Alain Miéville erzielte in diesem Spitzenkampf mit dem 2:0 (39.) das Siegtor der Gäste.

Visp setzte sich gegen Langenthal trotz dreimaligem Rückstand mit 4:3 nach Verlängerung durch. Der Amerikaner Daniel Kissel sorgte bereits nach zehn Sekunden der Overtime für die Entscheidung.

Resultate und Rangliste:

Biasca Ticino Rockets - Kloten 1:8 (0:5, 1:3, 0:0)

Visp - Langenthal 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) n.V.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

GCK Lions - Olten 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Thurgau - Winterthur 5:1 (0:1, 2:0, 3:0).



Rangliste: 1. Olten 11/26 (51:25). 2. La Chaux-de-Fonds 11/26 (38:26). 3. Ajoie 12/24 (43:23). 4. Visp 11/23 (38:29). 5. Langenthal 11/21 (32:26). 6. GCK Lions 11/13 (34:36). 7. Kloten 11/12 (35:38). 8. EVZ Academy 11/12 (26:46). 9. Thurgau 11/11 (30:32). 10. Winterthur 11/9 (28:43). 11. Biasca Ticino Rockets 13/9 (20:51). (jch/sda)