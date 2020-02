Der EVDN macht mit einer Glanzleistung den Playoff-Coup perfekt

Kurz nach der Schlusssirene bildete sich eine riesige Jubeltraube um Torhüter Luca Forrer. Alle Feldspieler des EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) feierten zusammen mit den über 200 Zuschauern in der gut gefüllten Eishalle Erlen ihren überraschenden Einzug in die Playoff-Viertelfinals. Bis spät nach Spielmitte deutete noch wenig auf einen so deutlichen Erfolg für die junge Equipe von Trainer Michael Ungricht hin. Doch nachdem Silvan Volkart in der 35. Minute mit seiner sehenswerten Energieleistung das 1:0 erzielte, kippte die bisher ausgeglichene Partie auf die Seite der aggressiveren Einheimischen. Der überragende EVDN-Verteidiger schilderte: «Nach meinem vorgetäuschten Schuss habe ich den Goalie auf den Knien gesehen und die Chance mit einem Buebetrick genutzt.»

Die Hausherren erhöhten nach dem erlösenden Führungstreffer im Mitteldrittel sogar auf 3:0. Zuerst glückte Ludek Kuncek mit einem abgelenkten Schuss das 2:0, und sieben Sekunden vor der zweiten Pause zappelte der Puck nach einem Knaller von Mischa Breiter erneut im Netz der Küsnachter. Im Schlussabschnitt sorgte Teemu Berli mit seinem Schlenzer von der blauen Linie für die Entscheidung. Nach dem 4:0 liess der EVDN nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg clever und souverän nach Hause.

Neue Taktik als Schlüssel

Nach dem klaren Erfolg rühmte der starke EVDN-Goalie Luca Forrer speziell das Abwehrverhalten seines Teams: «Meine Vorderleute haben unzählige gegnerische Schüsse abgeblockt. Da haben einige Kollegen sicher etliche blaue Flecken am Körper geholt.» Zudem fügte der 21-Jährige, der ausgerechnet in dieser entscheidenden Playoff-Partie seinen zweiten Shutout der Saison feierte, zufrieden an: «Gegen die offensiv starken Küsnachter haben wir darum in vier Spielen nur sieben Tore kassiert.» Verteidiger Mischa Breiter, der in den vergangenen Partien bis zu 30 Minuten auf dem Eis stand, schwärmte: «Wir haben einen tollen Teamgeist. Jeder geht für jeden.» Als Schlüssel zum Erfolg nannte der 22-jährige Captain: «In der Defensive haben wir sehr diszipliniert agiert und nach vorne schnell und schnörkellos gespielt.» Gegen die individuell sicher besseren Küsnachter habe der EVDN so mit grossem Kampf und vorzüglicher Effizienz im Abschluss ausgezeichnet dagegengehalten.

Sein glücklicher EVDN-Trainer Michael Ungricht analysierte nach dem bisher besten Saisonspiel: «Wir haben kurz vor Playoff-Start unsere Taktik geändert: Wir haben die Mittelzone mit drei eigenen Spielern eng gemacht, sodass wir Küsnacht beinahe keine Chancen zugestehen mussten. Ausserdem befinden wir uns körperlich und konditionell auf dem Höhepunkt.»

Der nächste Gegner kann kommen

Auf welchen Kontrahenten Dielsdorf-Niederhasli im Viertelfinal treffen wird, ist noch unklar. Für Michael Ungricht, den gerade einmal 26-jährigen Coach spielt dies aber sowieso keine Rolle: «Wir fürchten uns vor keinem Gegner. Im weiteren Saisonverlauf darf man weiterhin mit uns rechnen.»