Der Mann mit Aufstiegserfahrung

Patrick Obrist ist erst 25 Jahre alt, aber in seiner Eishockey-Karriere hat er schon an enorm vielen Stationen haltgemacht. Begonnen hat er mit dem Sport in Dornbirn, er war schon in Widnau, in Zug, in Romanshorn, in Uzwil, in Salzburg, in Rapperswil. Und seit 2015 ist er Teil des EHC Kloten. Gekommen ist er damals aus Rapperswil – nach dem Abstieg der SCRJ Lakers. Im letzten Frühling musste er sich schon zum zweiten Mal aus der höchsten Liga verabschieden.Deshalb zu vermuten, Obrist ziehe das sportliche Pech an, ist total verfehlt. Vielmehr ist der Mittelstürmer einer der ganz wenigen im EHC, der weiss, wie sich ein Aufstieg anfühlt. 2017 in Kiew waren er und die Österreicher in der WM der zweithöchsten Division höchstens Aussenseiter. Nach der Startniederlage gegen Kasachstan ohnehin. Doch danach liessen die Österreicher, geführt vom Schweizer Roger Bader, nur noch Siege folgen. Mit einem 5:0 über Korea stellten sie die Weichen auf Aufstieg, mit einem 11:0 über Polen kamen sie oben an. Und blieben im letzten Frühling, an der WM in Dänemark, auch dort. Bester Torhüter war in beiden Fällen Bernhard Starkbaum.

Starkbaums Bitte

Der Goalie deponierte nach der WM in Kopenhagen bei Obrist schon mal: «Sollte dein Klub einen Torhüter brauchen, könntest du mich ja empfehlen.» Zuerst musste Obrist allerdings selber klären, wo er spielen würde. «Ein, zwei Angebote aus der National League gab es, aber sie waren nicht sehr konkret.» Also entschied sich Obrist fürs Bleiben.

Der Weg der Österreicher in den letzten zwei Wintern entspricht ganz dem optimalen Szenario des EHC Kloten: in dieser Saison wieder aufsteigen und sich dann in der National League erneut festkrallen. Aber mit einer ganz andern Rolle für den Vorarlberger. Unter Roger Bader ist Obrist das, was er in der National League war: ein Center für die vierte Linie, der sich auch in Unterzahl dem Gegner entgegenzustellen hat.

In der Swiss League aber kann er nun als Center Klotens das tun, was er vorher nur vom Zuschauen her kannte. Er führt die erste Formation. Obrists Flügel heissen Ryan MacMurchy und Marc Marchon. «Wir sind erst am Ende der Vorbereitung so zusammengekommen. Ich hatte von Beginn weg ein gutes Gefühl, auch im Training harmonieren wir gut.»

Das Trio hat bis jetzt die Mehrzahl der Klotener Treffer besorgt, Obrist traf in jedem Match einmal. Die drei Tore sind dreimal so viele, wie er in der vergangenen Saison in der Qualifikation erzielt hat. «Ich habe in der letzten Saison viel Selbstvertrauen verloren. Jetzt fühle ich mich ein gutes Stück besser als im vergangenen Winter.»

Starker Penaltyschütze

Die neue Rolle war für Obrist ein Anreiz, erneut in Kloten zu unterschreiben. «Die Veränderung ist gross. Ich bin auch Teil des Captain-Teams und kann in diesem Verantwortung übernehmen. Ich bin nicht der Älteste, aber auch nicht mehr ganz jung.» Er sieht sich als Bindeglied zwischen den zwei Extremen. «Ich kann von der neuen Situation nur profitieren, ich erhalte viel mehr Einsatzzeit. Es ist neu für mich, dass ich das Powerplay führen und steuern soll.» Auch mit 25 kann man im Eishockey noch vieles dazulernen.

Erstes offensives Vertrauen spürte er in seiner Premiere-Saison in Rapperswil. Als der Club in den Penaltyschiessen ein ums andere Mal nur zweiter Sieger war, setzte Coach Anders Eldebrink auf den jungen Obrist. Und der traf. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Der frühere Kloten-Trainer Eldebrink war ein wichtiger Grund dafür, dass Obrist sich im Schweizer Spitzeneishockey zurechtfand.

Tapetenwechsel auch privat

Der Abstieg Klotens wirkte sich nicht nur auf Obrists Position auf dem Eis aus. Zuerst wohnte er in der Stadt Haustür an Haustür mit Wladimir Jursinow. Dann wechselte er nach Winkel und bildete dort mit Robin Leone und Vincent Praplan eine Wohngemeinschaft. Im Frühling zog Leone weiter nach Lausanne, Praplan nach San José – «da war die Wohnung für mich natürlich zu gross», sagt Obrist. Er ist zusammen mit seiner Freundin nach Bülach umgesiedelt.

(Zürcher Unterländer)