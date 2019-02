Der härteste Linesman ist ein Schweizer

Frölunda Indians gegen Red Bull München – so lautete der Final der Champions Hockey League. Auch wenn es dieses Jahr wieder kein Schweizer Team geschafft hatte, ins Endspiel zu gelangen, so fand dieses am Dienstag dennoch mit Schweizer Beteiligung statt.

Übrigens: Auch das heutige @championshockey Finale fand mit Schweizer Beteiligung statt. Unsere Refs Balasz Kovacs (links) und Mark Lemelin (2. v. links) leiteten zusammen mit ihren Kollegen aus Finnland Mikko Kaukokari und Hannu Sormunen. pic.twitter.com/40rbLQzCoi — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 5. Februar 2019

Balazs Kovacs wurde die Ehre zu Teil, als einer von zwei Linienrichtern neben den Headschiedsrichtern die Partie zu leiten. Das Spiel dürfte dem 32-jährigen Offiziellen jedoch nicht aufgrund seiner Leistung, sondern vor allem wegen eines Unfalls im Gedächtnis bleiben. So musste Kovacs während des Spiels eine Platzwunde am Kiefer getackert werden, nachdem er zuvor von einem Puck im Gesicht getroffen worden war.

Sehen Sie im Video, wie der Linienrichter ohne mit der Wimper zu zucken die Schmerzen aushält und danach die Partie beendet. (erh)