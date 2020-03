Der leise Jubel hat auch sein Gutes

Die Kloten-Fans, die sich das fünfte Spiel gegen die GCK Lions nicht entgehen lassen wollten, wurden hervorragend bedient. Der Stream, der aus dem Boden gestampft wurde, nachdem bekannt geworden war, dass am Freitag keine Zuschauer in die Halle durften, war ausgezeichnet. Die Hardcore-Fans, die sonst auf den Stehplätzen für die Stimmung sorgen, liessen es sich dennoch nicht nehmen, am späten Abend nach der erfolgten Qualifikation für die Halbfinals die Mannschaft dennoch zu ehren. Sie zogen unüberhörbar vors Stadion - und die Spieler dankten es ihren Anhängern. Sie kamen aus der Garderobe.

So gab es in dieser fast schon sterilen Umgebung doch noch ein bisschen Raum für Freude. Es war fast schon unwirklich. Jahrelang wartete Eishockey-Kloten darauf, dass endlich wieder einmal eine Playoff-Serie gewonnen wird. Und dann, als es passiert, kann keiner hinschauen. 7287 Zuschauer waren es am 8. April 2014 gewesen, als sich Kloten mit einem 4:1 über Fribourg-Gottéron den Finalplatz in der National League sicherte und zum letzten Mal eine Playoff-Serie gewann.

Doch vielleicht hat der leise Jubel auch sein Gutes. Dem Team ist so eher bewusst, dass erst ein Teilziel erreicht worden ist. Ein wichtiges allerdings. Wer gesehen hat, wie schwer sich Kloten selbst im letzten Heimspiel getan hat, spürt, dass die lange Misserfolgsserie auch jenen Spielern bewusst geworden war, die erst auf diese Saison zur Mannschaft stiessen. Kloten kam in dieser Serie zu selten an sein Optimum. Im Powerplay und im Boxplay erreichte der EHC nur je die fünftbesten Werte, und die 12 Gegentore wurden von Visp übertroffen, das gegen Thurgau nur 7 kassierte.

Zuweilen zu rustikal

Die GCK Lions waren in ihren Mitteln im Duell gegen Kloten nicht immer wählerisch. Im letzten Match wurde Sutter mit einem ungeahndeten Check niedergestreckt, im zweitletzten landete ein Crosscheck an seinem Kopf. Und Marco Lehmann wurde in der 36. Minute von Spiel 5 an der Bande von Yannick Brüschweiler so angegangen, dass der beste Klotener Playoff-Skorer ausschied. Dass die Liga Brüschweiler vorsorglich für den nächsten Match gesperrt und eine Untersuchung eingeleitet hat, ist richtig. Allerdings wird Brüschweiler diesen nächsten Match im wahrscheinlichsten Fall in der nächsten Saison verpassen.

Für Kloten beginnt die Vorbereitung auf die Halbfinalserie gegen Langenthal. Eine Mannschaft, die Trainer Per Hanberg von seinen zwei Jahren im Oberaargau her bestens kennt. Und die gegen Olten (obwohl sie nach offizieller Diktion um alles in der Welt ein Playoff-Duell gegen dieses Team hatte vermeiden wollen ….) nur fünf Spiel benötigte, um den Dritten der Qualifikation zu eliminieren. Das war die einzige Überraschung in den Viertelfinals.

Selbst Statistiker angepöbelt

La Chaux-de-Fonds hatte im November die letzten Festivitäten aus Anlass des 100-jährigen Bestehens. Der Winter wurde kein denkwürdiger. Platz 7 und das Out gegen Ajoie in den Viertelfinals waren wenig. Selbst der “Kapuzenmann» konnte das nicht verhindern. Arno del Curto hatte sich in seinem ersten Einsatz an der Bande als Helfer für seinen Freund Loic Burkhalter unter einer Kapuze zu verstecken versucht. Diese Tarnaktion war von vielen als lächerlich empfunden worden, sie hat vor allem für Kopfschütteln gesorgt.

Ähnlich, wie offenbar das Verhalten von gewissen Ajoie-Anhängern und Vorstandsmitgliedern gegenüber dem Gegner. Im Geisterspiel vom Freitag gegen La Chaux-de-Fonds auf jeden Fall waren laut Spielbericht 120 Personen anwesend, und nicht alles nur Funktionäre oder Spielerfrauen. Verletzte Spieler des Gästeteams, die auf der Tribüne sassen, wurden angepöbelt. Beleidigungen, Anspucken und sogar Bierduschen hätten sich solche gefallen lassen müssen, die als Teil von La Chaux-de-Fonds zu erkennen waren. Sogar die Statistiker seien nicht verschont geblieben, rapportierte der Journalist von ARC-Info. Es ist von eniem Cupsieger zu erwarten, dass die nächsten Gäste, Spieler und Fans des EHC Visp, mit Anstand behandelt werden.