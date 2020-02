Die Basi-Ladies fliegen hochkant raus

5 Minuten und 40 Sekunden sind in der Klotener Swiss-Arena noch zu spielen, als Brandis-Juniors-Stürmerin Petra Melicherikova von der Mittellinie aus Anlauf nimmt, mit zwei, drei Drehungen Tamara Wegmann auszutricksen versucht – und mit ihrem Penalty-Abschluss an der Bassersdorfer Torfrau scheitert. In der Basi-Ladies-Box löst die Parade Jubelrufe aus, einzelne ihrer Mitspielerinnen fahren aufs Eis, um ihr zu gratulieren, während die anderen mit ihren Stöcken gegen die Bande klopfen. Doch der Schein trügt: Wegmann hielt mit ihrer Rettungstat nicht etwa ihr Team in einer spannenden Schlussphase im Spiel. Vielmehr stellte der abgewehrte Penalty an diesem Abend den einzigen Grund zur Freude, ja, die gefühlt einzige gelungene Aktion der Gastgeberinnen dar. Und: Die Basi-Ladies lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 0:13 zurück.

Die Entscheidung im Duell zwischen dem Siebtplatzierten der Qualifikations-Endtabelle und den Brandis Juniors, die ihrerseits die Regular Season in der SWHL B im 2. Rang beendet hatten, fiel im ersten Drittel. Vor 71 Zuschauerinnen und Zuschauern hielten die Bassersdorferinnen nur gerade in der Anfangsphase mit. Doch nach 56 Sekunden der ersten Strafzeit fiel das erste Gegentor. Danach ging es Schlag auf Schlag. 8 Minuten und 18 Sekunden später lagen die Basi-Ladies 0:5 im Hintertreffen. Einen der vier Treffer hatten sie ebenfalls in Unterzahl kassiert, einen weiteren just in der Sekunde, als sie am Ende der dritten Zweiminutenstrafe wieder vollzählig waren.

Bassersdorfs Samira Borer kann es kaum fassen. Bild: Leo Wyden

Bitteres Saisonende

In Überzahl akzentuierte sich die Überlegenheit, welche die Brandis Juniors auch bei numerischem Gleichstand auszeichnete, zusätzlich. Körperlich im Durchschnitt robuster als das Heimteam, waren die Emmentalerinnen stets den entscheidenden Tick schneller am Puck, gingen aggressiver und konsequenter zur Sache. Im Gegensatz zu den Basi-Ladies fanden sie mit ihren Pässen meist die Mitspielerinnen. Einzig zu Beginn des Mitteldrittels boten die Bassersdorferinnen den Gästen noch einmal Paroli. Doch als die Brandis Juniors Ladies das Tempo wieder verschärften, erzielten sie schon bald das 6:0 – die endgültige Entscheidung war gefallen.

«Schade, dass die Saison so endet», befand Bassersdorfs Trainer Manuel Zogg. «Wir haben gegen den vor allem läuferisch starken Gegner am Anfang etwas übermotiviert gespielt und nach zwei, drei Gegentoren den Kopf hängen lassen.» Dass er auf Zoe Merz, die mit dem A-Nationalteam ein Turnier in Schweden bestritt, ebenso verzichten musste wie auf seine Tochter Lea Zogg und Rebecca Bisig, die beide eine Gehirnerschütterung auskurieren, wollte er nicht als Ausrede gelten lassen.

Manuel Zogg muss mit ansehen, wie seine erste Saison als Trainer der Basi-Ladies mit einer krachenden Heimniederlage endet. Bild: Leo Wyden

Die Konstanz fehlt noch

Dennoch sprach der Coach, welcher die Basi-Ladies erst auf diese Saison hin übernommen hatte, auch wegen der vielen langzeitverletzten Spielerinnen, zu denen auch Stéphanie Derendinger (Bandscheibe) zählt, von einer schwierigen Spielzeit. Nach den Abgängen von sieben erfahrenen Spielerinnen habe sich das Team neu finden müssen, führte Manuel Zogg aus. Dies wiederum sah er dadurch erschwert, dass einige der neuen, jungen Spielerinnen zusätzlich in männlichen Junioren-Teams aktiv sind und darum immer wieder in Trainings und Spielen der Ladies fehlten.

Bassersdorfs Captain Rahel Walder sah in der enttäuschenden Art und Weise, wie das Playoff-Aus zustande kam, eine Art «Quittung für diese Saison. Wir hatten sehr viele Auf und Ab, und müssen neben der Passqualität vor allem auch im Mentalen noch viel an uns arbeiten.» Ihr Team lebe noch stark vom Momentum. Als Ergänzung zu den vielen Jüngeren wünscht sie sich auch darum für die Zukunft Zuzüge von routinierteren Kräften.