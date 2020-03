Die Eishockeyliga setzt aufs Prinzip Hoffnung

Es sind turbulente, ja chaotische Zeiten. Das Coronavirus galoppiert voran, und alle versuchen irgendwie, mit Taten und Gedanken nachzukommen. Da ist es verständlich, dass die Schweizer Eishockeyclubs am Montagvormittag nicht das Patentrezept fanden, um den verschärften Sicherheitsmassnahmen Rechnung zu tragen und gleichzeitig die Lust nach Eishockey zu stillen. Der Playoff-Start wurde vorerst bis zum 17. März verschoben, um zehn Tage. Das war zu erwarten gewesen. Dann weiss man zumindest, ob der Bundesrat das Verbot von Veranstaltungen für über 1000 Zuschauer verlängert, verschärft oder aufgehoben hat.

Der Entscheid ist richtig. Ohne Not weitere Geisterspiele zu forcieren, macht keinen Sinn. Sie sind eine Qual für alle - für die Fans, die Spieler, die Clubkassen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Clubs geeinigt haben. «Wir sitzen alle im gleichen Boot», sagte Denis Vaucher, der Direktor der beiden Ligen. Doch in welche Richtung dieses Boot gesteuert werden soll, scheinen die Clubs noch nicht zu wissen. Nach ihrem Meeting verstreuten sich ihre Vertreter in alle Himmelsrichtungen, ohne den Journalisten vor Ort Red und Antwort zu stehen, wie das von der Liga versprochen war. Einige kopfschüttelnd.

Das Treffen wäre eine Chance gewesen

Vaucher konnte denn auch einzig den Fakt bekanntgeben, dass der Playoff-Start verschoben sei. Alle anderen offenen Fragen, nach denen Sportinteressierten dürstet, konnte er nicht beantworten. Gibt es überhaupt einen Meister? Ab wann macht es überhaupt noch Sinn zu spielen? Ist Best of 3 für ein Playoff noch akzeptabel? Was, wenn sich jemand in einem Team anstecken sollte? Solche Fragen könne man erst beantworten, wenn man wisse, was konkret Sache sei.

Dabei wäre dieses Treffen für die Clubs die Chance gewesen, einen konkreten «Notfallplan» zu erstellen, was das Sportliche betrifft. Sie scheinen zu hoffen, dass Mitte März das Leben in der Schweiz wieder den gewohnten Lauf nimmt. Es ist eine naive Hoffnung. Sie scheinen darauf zu spekulieren, dass der Druck der Wirtschaft so gross wird, dass der Bundesrat seine Massnahmen wieder aufhebt. Interessant wird zu beboachten sein, welche Rolle UPC spielen wird, das jährlich 35 Millionen Franken für die TV-Rechte überweist. Wird es auf ein «Geister-Playoff» pochen, um überhaupt Eishockey zeigen zu können? Oder kürzt es seine Leistungen an die Clubs massiv? Vaucher ist das am Verhandlungstisch gefragt.

Das Schweizer Eishockey leidet - und mit ihm seine Fans. Die Clubs sind gefordert, ihre Solidarität ist auf die Probe gestellt. Sie müssen gemeinsam Wege finden. Das sie das können, haben sie noch nicht bewiesen. Bisher scheinen sie erst zu wissen, was sie nicht wollen.

