Die Kampfansage der ZSC Lions

Man kann ZSC-Sportchef Sven Leuenberger nicht vorwerfen, er habe sich auf den Lorbeeren des Meistertitels aus­geruht. Im Gegenteil. Er nützte die gut drei Wochen seit dem Triumph, um das Kader weiter zu verstärken. Und als gestern Mittwoch Kevin Klein einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnete, gab es für die Zürcher gleich zwei Personalien zu kommunizieren: erstens der Verbleib des Kanadiers, der eigentlich mit 33 hatte zurücktreten wollen.

Zweitens das Engagement von Roman Cervenka (32), der die letzten beiden Saisons bei Fribourg-Gottéron brilliert hatte. Leuenberger hatte sich mit dem tschechischen Nationalstürmer zuvor schon geeinigt, aber die Unterschrift Kleins abgewartet, um den Cervenka-Zuzug zu finalisieren.

Wieso? Weil die beiden so unterschiedliche Typen sind und der Sportchef das Element, das Klein reinbringt, unbedingt im Team haben wollte. Der kantige Verteidiger ist ein Charakterkopf, nahm in Zürich innert Kürze eine Schlüsselrolle ein, überzeugte auch als Leader- und ­Integrationsfigur. Wäre er nicht ­geblieben, Leuenberger hätte vielleicht einen Stürmer mit diesen Qualitäten verpflichten müssen. Nun ist aber ­alles aufgegangen, und so fand auch ­Cervenka Platz im Kader.

Ähnlich brillant wie Nilsson

«Er ist ein ruhiger Typ», sagt Leuenberger. «Sicher nicht einer wie Klein, der einen Teamanlass anreisst.» Doch es sind dessen spielerische Reize, die überzeugen. Bei Gottéron skorte er in 91 Spielen 107 Punkte (34 Tore), er ist ähnlich brillant wie Robert Nilsson. Und er kann sowohl als Center wie als Flügel eingesetzt werden.

Er habe schon zu ­seiner Zeit beim SCB Kontakt gehabt mit Cervenka, sagt Leuenberger. Nun traf er ihn am Rande der WM in Dänemark ­zusammen mit dem neuen ZSC-Headcoach Serge Aubin. Der Tscheche habe betont, wie wichtig es ihm sei, etwas zu gewinnen. Er habe Gottéron wegen der mangelnden Perspektiven verlassen.

Dass Klein nach seinem überragenden Playoff doch noch zum Bleiben überredet werden konnte, sei «Teamwork» gewesen, sagte Leuenberger. Selbst Präsident Walter Frey richtete einen Appell an den Kanadier, der sich auf seine Ranch in Ontario hatte zurückziehen wollen. Und es half, dass es Kleins Frau und den beiden Söhnen hier sehr gut ­gefällt.

Mit Klein, Shore, Pettersson und den Zuzügen Noreau und Cervenka verfügen die Zürcher über fünf Ausländer. Das mache angesichts der zusätzlichen Belastung in der Champions League Sinn, sagt Leuenberger. Zumal Pettersson wegen seiner Sperre wohl die ersten fünf Saisonspiele verpasst – die Lions ­rekurrieren noch – und sich Suter wieder in einem NHL-Tryout versuchen dürfte.

Kein Platz mehr für Pestoni

Der in seinem ersten ZSC-Jahr selten überzeugende Shore startet als Ausländer Nummer 5, bekommt wegen der Pettersson-Sperre aber gleich die Chance, sich zu zeigen. Leuenberger rechnet für nächste Saison wieder mit Nilsson, der sich nach seiner schweren Gehirnerschütterung im Aufbau befindet. Offen ist die Zukunft Blindenbachers. Der Sportchef teilte derweil Pestoni mit, dass er sich trotz seines Vertrags bis 2019 nach einem neuen Club umschauen dürfe. Sollte sich kein Abnehmer finden für den Tessiner, müsste er die Saison im Farmteam GCK beginnen. (Zürcher Unterländer)