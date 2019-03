Die Klotener Elite-A-Junioren sind für die nächste Saison gerüstet

Trotz des Ausscheidens nach vier Partien in der Best-of-five-Serie gegen den Qualifikationszweiten Bern schauen die Verantwortlichen des Unterländer Traditionsclubs zuversichtlich auf die nächste Spielzeit 2019/20. «Wir haben die ganze Saison mit einem sehr jungen Team bestritten. Mit Captain Claude Schnetzer verlässt auf die neue Spielzeit hin nur ein Akteur das Team», klärt Assistenztrainer Sandro Läubli auf. Dem 29-jährigen Assistenten von Headcoach Bob Mongrain hat zudem das Saisonende gefallen. «Wir haben in der letzten Qualifikationspartie, ebenfalls gegen Bern, uns noch für die Playoffs qualifizieren können. Dann waren wir in den Viertelfinals in den zwölf Spieldritteln nur im ersten, das wir mit 0:3 verloren haben, unterlegen», hält Läubli fest. Die erste Partie in Bern ging 1:5 verloren. Danach folgte eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung, ein 3:2-Auswärtssieg und vorgestern Dienstagabend wieder eine 3:4-Niederlage nach Verlängerung. «Gerade bei unseren beiden Heimniederlagen hätte das Score ebenso gut umgekehrt lauten können», ergänzt der Assistent. Die entscheidende vierte Partie wurde erst in der 78. Minute entschieden.

Das junge Klotener Team ist im vergangenen Herbst gut in die Saison gestartet, hat gegen Ende der Qualifikation aber eine Baisse gehabt. Am 20. Januar erfolgte der Tiefpunkt, als Verteidiger Nick Bachmann von einem Gegenspieler in die Bande katapultiert wurde und danach mit einer Rückenverletzung ins Spital gebracht und mehrmals operiert werden musste. «Nick geht es glücklicherweise besser. Er ist im fortgeschrittenen Rehaprogramm. Wir hoffen und glauben daran, dass er aufs Eis zurückkehren wird», berichtet Sandro Läubli.

Bachmann geht es besser

Patrik Bärtschi, Klotens Sportchef vom Nachwuchs, lobt die Elite-A-Junioren: «Für die Playoffpartien gegen Bern verdienen die Spieler ein grosses Kompliment. Es waren insgesamt Partien auf Augenhöhe.» Der ehemalige Nationalspieler rühmt auch die Trainer Bob Mongrain und Sandro Läubli. «Die beiden haben die Jungs weitergebracht.»

Bärtschi freut sich nun auf den vermehrten Konkurrenzkampf, der in der kommenden Saison entstehen wird, weil jahrgangmässig mit Schnetzer nur ein Spieler das Team verlässt. «Wir werden gut mit Bülach und Winterthur zusammenarbeiten und schauen, dass jeder Junior auf entsprechendem Niveau viel Eiszeit hat.» (mw)

(Zürcher Unterländer)