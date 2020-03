Die grosse Umfrage: Das sind die besten Spieler der Saison

Geisterspiele, unsicherer Playoffstart: Das Coronavirus brachte die grosse Ungewissheit ins Schweizer Eishockey. «Jetzt ist die Spannung mal ein bisschen weg», gibt Pius Suter zu, «man kann nicht zwei Wochen Hochspannung halten.» Erst recht nicht, wenn die Spannung so hoch ist wie beim ZSC-Stürmer, muss man anfügen. Erst wurde der 23-Jährige Topskorer der Liga. Und jetzt überhäuft ihn die Konkurrenz auch noch mit Auszeichnungen.

So dominiert wie der Walliseller hat niemand zuvor die Tamedia-Wahl, bei welcher Trainer und Captains der höchsten Liga seit 2003 ihre Besten küren.

Bester Stürmer, in beiden Allstar-Teams, als Krönung die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler, zum MVP: Suter hat einen Hattrick geschafft, den es in zuvor 16 Austragungen erst ein einziges Mal gab – 2013/14, als das Kunststück Teamkollege Roman Wick gelang. Allerdings reichten Wick damals schon neun Stimmen zum Sieg. Wogegen Suter nicht weniger als 15 auf sich vereinte – dreimal so viele wie Fribourg-Goalie Reto Berra. Kein anderer Spieler erreichte mehr als eine Einzelstimme.

Suters Reaktion sagt viel darüber, wie er seine Arbeit versteht: «Es ist schön, dass die Leute, gegen die man Tag für Tag spielt, einen wählen. Das ist eine gute Bestätigung, dass sie das nicht so gerne haben – es heisst, ich habe einen guten Job gemacht.»

Der treffsichere Allrounder ist nach Reto von Arx (2010/11), Wick und Martin Plüss (2014/15) als vierter Schweizer Feldspieler MVP. Ein passenderes Vorbild hat er aber aus der Vorsaison. Denn Ambris Dominik Kubalik nutzte sein MVP-Jahr zum Wechsel nach Chicago. Und heute, nur ein Jahr später, ist der Tscheche die Nummer 17 der NHL-Torschützen.

Die Parallelen sind Suter bewusst. Und auch, dass es bessere Werbung als 2019/20 in der Schweizer Liga kaum geben kann. «Die wollten mich nicht», sagt der Zürcher zum Umstand, dass er nie gedraftet wurde. Man darf davon ausgehen, dass das Interesse aus der NHL sich gewandelt hat. Zumal Suter nicht nur MVP wurde, sondern bei der Wahl zum besten Stürmer auch Kubaliks Rekord aus dem Vorjahr (17) übertraf. Ganz nebenbei schaffte er das Kunststück, von sämtlichen Stimmberechtigten ins Allstar-Team gewählt zu werden – auch das eine Premiere.

Die schönste Geschichte dieser Wahl schrieb allerdings einer, der zuvor noch gar nie eine Profimannschaft führte. Letzten Sommer übernahm der langjährige Juniorencoach Patrick Emond das junge Team von Servette, dann führte er die Genfer sensationell auf Rang 4. Und wurde dafür nun im Alter von 55 Jahren zum Coach des Jahres gewählt. Mit dreimal so vielen Stimmen wie Weltmeistertrainer Rikard Grönborg, der mit dem ZSC die Qualifikation gewann. «Das ist eine immense Ehre, die ich mit meinen Spielern und meinem Staff teilen will», sagte der Kanadier sichtlich bewegt, «ich sehe das nicht als persönliches Verdienst.» Wenigen würde man solche Bescheidenheit glauben, bei Emond wirkt sie echt.

Die grosse Überraschung auf dem Eis heisst Dominik Egli. In seiner ersten kompletten National-League-Saison schaffte es der 21-jährige Ostschweizer nicht nur in die Nationalmannschaft, sondern war mit 36 Skorerpunkten aus 45 Spielen auch zweitproduktivster Verteidiger der Liga hinter ZSC-Kanadier Maxim Noreau. Seine Gegner belohnten ihn mit der Wahl zum Aufsteiger des Jahres und ins Schweizer Allstar-Team.

Die übrigen Auszeichnungen gehen in die Westschweiz. Reto Berra wurde wie 2012 zum besten Torhüter gewählt – bei der Premiere in den Farben von Biel, diesmal mit Fribourg. Genau die Hälfte der 24 Teilnehmer gaben Berra ihre Stimme. Knapper war die Entscheidung bei den Verteidigern, wo Servettes Henrik Tömmernes mit zwei Stimmen Vorsprung auf Noreau einen weiteren Sieger aus Zürich verhinderte.

Wie die verschiedenen Stimmen verteilt wurden

(Klick auf das Bild für detaillierte Ansicht)