Drei Punkte aus Olten entführt

Die mitgereisten Klotener Fans hatten noch nicht genug. Und die Spieler gaben ihnen, was sie wollten: Sie kamen nochmals aus der Garderobe zurück und verabschiedeten sich ein zweites Mal von ihren Anhängern. Die hatten als Teil der 3260 Zuschauer einen Match erlebt, nach dessen Ende ihre Mannschaft eigentlich nicht hätte jubeln dürfen. Wenn man nach Schussstatistik und nach dem Geschehen auf dem Eis einer zerfahrenen Partie urteilte.

13:2 lautete die Schussbilanz aus Oltener Sicht nach 20 Minuten, 12:6 in den zweiten 20 Minuten. Auf der Resultattafel zwei Dritteln aber stand 0:1. Dieses eine Tor war so gefallen, wie es den Verliererer doppelt ärgern muss. Zuerst hatte Olten wegen einer Strafe, die sich Jeffrey Füglister mit einer nicht gerade cleveren Aktion zuzog, die grosse Chance, endlich, endlich in Führung zu gehen. Es gelang nicht, Füglister kehrte von der Strafbank zurück und traf 16 Sekunden später.

“Wir waren zu passiv, wir mussten die Spieler ein bisschen aufwecken», sah Trainer Per Hanberg. Jeder habe ein bisschen darauf gewartet, dass der andere etwas unternehme. “Wir spielten nicht auf unserem besten Level, niemand wollte den Puck.” Doch vor dem eigenen Tor, da hätten sie sehr, sehr gut gearbeitet. Zusammen mit Dominic Nyffeler im Goal.

Der Ausraster von Rytz

Und im letzten Drittel “waren wir schon ziemlich cool und abgeklärt. Es war sehr gut, wie wir mit der Führung umgingen.” Der Frust bei den “Powermäusen» aus Olten aber wurde, je länger sie den Puck nicht im Tor unterbrachten, grösser. Philipp Rytz, von Langenthal geholt und gleich zum Captain gemacht, setzte gegen Patrick Obrist einen üblen Check, der mit mehr als nur zwei plus 10 Minuten hätte bestraft werden können. Und dann gelang Kloten, nach 55 Minuten, doch noch ein Powerplaytor. Robin Figrén stocherte den Puck über die Linie. Die vorherigen Überzahlspiele waren höchst bemühend anzuschauen gewesen. Dafür durfte der Trainer zu recht das Unterzahl-Verhalten loben.

Das letzte Drittel gehörte Kloten, aber auch in diesem letzten Abschnitt war die Mannschaft auf die Taten ihres Schlussmannes angewiesen. Dominic Nyffeler, eine Woche zuvor gegen Ajoie noch höchst nervös, wehrte Schuss um Schuss ab. Am Ende waren es - je nach Statistik - 33 oder 26. Egal. In der Goaliewertung verbesserte sich Nyffeler von einem Wert deutlich unter 90 Prozent abgewehrter Schüsse auf 91,55 %, der zweitbesten Marke der Liga. Was die Anzahl zugelassener Gegentore pro Match (2,03) betrifft, ist er gar die Nummer 1.

Eine Verbesserung

Das trifft auch auf Kloten zu: Kein anderes Team hat weniger Gegentore zugelassen als der EHC (13). Und wenn die Bilanz mit elf Punkten nach sechs Spielen auch nicht gerade überragend ist, so ist sie doch eines: Viel besser als vor einem Jahr. Im Herbst 2018 gelang der Start mit drei Siegen in Folge zwar optimal, danach folgten aber sieben Niederlagen in Serie. Nach zehn Spielen wies Kloten nur gerade neun Punkte auf. Und es dauerte bis tief in den November hinein, bis endlich ein Team mit Ambitionen aus der Swiss League bezwungen wurde.

Das Gute an der aktuellen Situation: Kloten hat noch viel Potenzial nach oben. Die Chemie in den Linien könnte noch besser werden, vielleicht bedarf es neuer Mischungen, um Éric Faille noch besser zur Geltung bringen zu können. Aber die defensive Basis scheint nun zu stehen. Auf der lässt sich vieles aufbauen.

Vielleicht sogar ein erster Heimsieg nach vielen verpassten Möglichkeiten. Am Dienstag gegen die Ticino Rockets folgt die nächste Chance. In Sachen Passgenauigkeit und Scheibenkontrolle muss dann allerdings einiges besser sein als am Samstag.