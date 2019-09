EHC Kloten: Auswärts weiter top

Zum ersten Mal in dieser noch jungen Saison hat der EHC Kloten zwei Spiele in Folge gewinnen können. In Olten siegte er 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Damit verliess er auch im vierten Auswärtsspiel das Eis als Sieger. Auf den ersten Heimsieg wartet er weiterhin. Die nächste Chance folgt am Dienstag gegen die Ticino Rockets.

Kloten war in Olten nicht unbedingt das bessere Team, aber es hatte einen grossen Vorteil: Goalie Dominic Nyffeler. 13:2 hiess das Schussverhältnis aus Oltner Sicht nach 20 Minuten, im zweiten Drittel noch immer 12:6 - doch Nyffeler hielt alles. Füglister brachte, kaum hatte er eine Strafe abgesessen, Kloten in der 34. Minute in Führung, Figren stocherte im letzten Powerplay den Puck zum 2:0 über die Linie. (jch)