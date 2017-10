EHC Kloten feuert Trainer und Sportchef

Heute Montag hat EHC-Präsident Hans-Ueli Lehmann eine Krisensitzung einberufen. Dort wurde entschieden, dass Trainer Pekka Tirkkonen per sofort freigestellt wird. Das gleiche Schicksal hat Sportchef Pascal Müller ereilt. Der EHC Kloten schreibt in einer Mitteilung, dass «man sich mit grossem Bedauern» so entschieden habe.

Gällstedt übernimmt ad interim

Der Knall in Kloten kommt nicht überraschend: Der Saisonstart des EHC gehört in die Kategorie «katastrophal». 13 Spiele - 11 Niederlagen, Tabellenende. In den letzten fünf Spielen gingen die Klotener immer als Verlierer vom Eis.

Am Dienstag steht der bisherige Assistent Niklas Gällstedt als Chef an der Bande. Junioren-Trainer André Rötheli wird assistieren. Die sportliche Leitung wird gleich von einem Duo ad interim verrichtet: Es übernehmen Peter Lüthi (Leiter strategische Entwicklung) und Beat Equilino (Teammanager und Medienverantwortlicher). (mcp)