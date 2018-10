EVDN-Sieg in einem Unentschieden-Spiel

Das erste Drittel gehörte überraschenderweise Dielsdorf-Nied-erhasli (EVDN). Obwohl die Gäste die ersten 20 Minuten gegen die Sonne spielen mussten und ihr Goalie Mattia Heuberger stark geblendet wurde, führten sie wenige Sekunden vor der ersten Sirene verdient 2:0. Doch nach 19:13 Minuten kassierte der EVDN seine zweite Strafe. Die Walliseller überzeugten danach erstmals in dieser Partie. Im Powerplay. Michael Dittli gelang nach 19:49 der Anschlusstreffer.

Sieger auf letztem Drücker

Dieses Goal gab den Glattalern Aufschub. Knapp vor Spielmitte gelang dem 20-jährigen Tim Genhart der Ausgleich. Vielleicht profitierte er davon, dass ihm seine 16-jährige Schwester Lynn, die Mitglied des Schweizer Kunstturnnationalteams ist, auf den Zuschauerrängen die Daumen drückte. Kurz später ging Dielsdorf-Niederhasli wieder in Führung. Das Mitteldrittel verlief ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Wallisellen. Für Dimitri Narishkin jedoch war es sehr unglücklich. Der 24-Jährige lag auf dem Boden und wurde dann von einer Kufe am Kopf getroffen. Der Stürmer blutete in der 38. Minute stark wegen eines grossen Schnittes hinter dem Ohr. Sofort wurde die Ambulanz gerufen. Narishkin musste ins Unispital Zürich gebracht werden.

Weil Dielsdorf mit einem extrem kleinen Kader, nur vier Verteidiger und neun Stürmer, angereist war, wog der Ausfall Narishkins doppelt schwer. Zumal der Gast im Mitteldrittel schon etwas wankte. Erstaunlicherweise aber war es das Team von Trainer Michael Ungricht, das den ersten Teils des letzten Spielabschnittes dominierte und dabei auch in der 52. Minute 5:2 in Führung ging. Man glaubte, die Partie sei gelaufen. Doch Wallisellen zeigte Moral und schoss bereits in der 53. Minute den Anschlusstreffer zum 4:5. Die Spannung kam zurück. Die Dielsdorfer schwächten sich mit zwei unnötigen Strafen selber. Doch der Walliseller Topscorer Dittli traf nur den Pfosten. Der EVDN gewann 5:4.

Walliseller Perspektiven

«Wir wollten diesen Derbysieg unbedingt», gab nach Spielschluss Dielsdorf-Niederhasli-Trainer Michael Ungricht zu Protokoll. Der langjährige Erstligaspieler Sandro Marzo war der auffälligste Akteur auf dem Eis. «Wir bekamen Probleme, weil uns in dieser Partie zwei verletzte Teamkollegen und unser vierter Block mit den Junioren gefehlt hat», meinte der 29-Jährige.

Der Kader von Wallisellen dagegen ist gross. Trainer Don Mc Laren konnte trotz der Absenz von Patrick Bucher, David Brändle, Sandro Hügli und Diego Kaufmann vier Linien aufs Eis schicken. Nach der Niederlage sagte Ersatzcaptain Sven Aeschlimann trotzig: «Wir müssen noch härter und intensiver trainieren und unseren Kampfgeist steigern.» Assistenztrainer Florian Setzer verwies auf das schwache erste Drittel. «Wir waren da nicht bereit.» (Zürcher Unterländer)