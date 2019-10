Egal, wie das andere Team heisst

Wer in Visp 4:0, gegen Langenthal 5:1 gewinnt und in Pruntrut gegen Ajoie in der letzten Minute noch den Sieg (im Penaltyschiessen) rettet, der hat vieles gut gemacht. «Acht von neun Punkten geholt – mit der Ausbeute der letzten Woche bin ich sehr zufrieden», blickt Klotens Coach Per Hanberg zurück. In der letzten Saison mussten Klotens Anhänger bis zum 20. November warten, bis der EHC endlich einmal ein Spiel gegen ein Team aus den Top 6 der Liga gewann (4:1 in Visp). In diesem Herbst war bisher fast alles anders. Die letzte Woche zeugt davon.

Einstellung muss stimmen

Das TV-Spiel heute gegen Winterthur wird zum nächsten Test. Nicht, weil dieses Team auch zur Spitze gehört, sondern weil es eben keine Spitzenmannschaft ist. Gut die Hälfte des Punktetotals von Kloten haben die Winterthurer geholt. Wer den EHC Kloten in den letzten Jahren verfolgt hat, der hat schon mehrmals miterlebt, wie anfällig das Team dafür ist, gegen einen vermeintlich leichten Gegner dem Schlendrian eine Chance zu geben. «Das war in dieser Woche Thema», sagt Hanberg. «Wir wollen unser Spiel durchziehen, egal wie der Gegner heisst. Wir wollen nur auf uns schauen.» Im ersten Match der Saison hat das mit einem 7:1 in Winterthur hervorragend geklappt.

Die Winterthurer sind in den Statistiken nur in einem Punkt besser als Kloten: Sie haben mit Riley Brace (7. mit 20 Punkten) und Zack Torquato (14. mit 17) zwei Spieler unter den Top 20 der Skorerliste. Kloten hat «nur» Eric Faille (3. mit 26). Doch Faille weist eine klar positive Bilanz auf, beide Winterthurer stehen mit Minus da. Das ist mit ein Grund dafür, dass ihr Team mit 70 am meisten Gegentore der Liga kassiert hat; Kloten ist mit 31 Gegentreffern die defensive Nummer 1. Und erzielte am zweitmeistens Goals. Auch die Bilanzen in Unterzahl und Überzahl sprechen für die Flughafenstädter.

Doch all diese Statistikwerte werden zur Makulatur, wenn die Einstellung nicht stimmt.